TFF 1. Lig: Bursaspor: 1 - Erzurumspor: 0 (İlk yarı sonucu)

Bursaspor TFF 1. Lig’in 6. haftasında Erzurumspor'u evinde ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı, Bursaspor’un 10 üstünlüğü ile sona erdi.
BURSA
29 Eylül 2019 Pazar
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