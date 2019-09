Bursa Milletvekili Esgin: "Milletimizin derdinin takipçisiyiz"

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ağırlıklı düzenlediği 'mahalle başkanları ve muhtar buluşmaları' toplantıları sonrasında ilçe belediye başkanlarıyla vatandaşların taleplerini değerlendiriyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yasama faaliyetlerine ara verilmesinin ardından yoğun şekilde Bursa'nın ilçe ve mahallelerde vatandaşlar ve muhtarlar ile temaslarda bulunan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, istek ve önerileri not etti. 'vekil burada vekil her yerde' mottosu altında aralıksız olarak bir yıldır düzenlediği toplantılara yeni bir konsept getiren Esgin, toplantı sonrasında ilgili kurumların yanı sıra Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi Belediyesi, Yıldırım Belediyesi ve Nilüfer Belediyesi ile mahalle toplantılarından çıkan talepleri değerlendiriyor.

Bursa Milletvekili Esgin, "Milletvekili olarak göreve başladığımız bir yıl boyunca 256 mahalleyi gezerek muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla temas kurduk. TBMM çalışmalarının ara verilmesinin ardından bu temaslarımızı yeni bir konsept altında yoğunlaştırdık. Bizim derdimiz Bursa ve milletimizdir. Halkımızın sorunlarına, talep ve beklentilerine eğiliyoruz. Sadece seçim zamanlarında değil, her zaman halkımızla iç içeyiz. Devletin veya belediyelerin değil, Milletin vekiliyiz. Milletimizin derdi hangi kurum veya makamı ilgilendiriyorsa oraya giderek hiçbir ayrım gözetmeksizin talep ve beklentilerin takipçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

