İznik gölüne 6 bin yayın yavrusu bırakıldı

Antalya Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsünde yetiştirilen Avrupa yayın balıkları yavruları Orhangazi’de İznik gölüne salındı. Aralarında İznik gölünün de bulunduğu Türkiye’nin 7 kaynağına bırakılan toplam 20 bin yayın balığı yavrusu, İznik gölüne İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Şenyürek ve Orhangazi Su Ürünleri Kooperatifi başkanı Zelkif Bektaş tarafından bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TEGEM) tarafından desteklenen bir projede daha mutlu sona ulaşıldı. Yaklaşık 6 yıldır devam eden yayın balığını kitlesel olarak üretilmesi projesi çerçevesinde 20 bin yavru üretildi. Burdur Gölhisar gölünden alınan anaç yayın balıklarından üretilen 20 bin yavru Türkiye genelinde 7 kaynağa bırakılmaya başlandı.

İznik gölüne 6 bin adet bırakıldı

Üretilen Yayın yavruları İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tarafından İznik gölüne getirildi. Bursa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Şenyürek, Orhangazi İlçe Tarım Müdürü Gürkan Kabul, İznik İlçe Tarım Müdürü Levent Kurtaraner ve Orhangazi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Zelkif Bektaş ile birlikte ekipler İznik gölü Orhangazi yakasında balıkları suya bıraktı. İznik gölü İçin ayrılan toplam 6 bin adet yayın balığı yavrusu Orhangazi, Narlıca, Çakırca ve İznik sahillerinden göle bırakıldı.

"20 bin yavru elde edildi"

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürü Serkan Erkan, Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün 1981 yılında başlayan "Türkiye İç Sularını Balıklandırma Projesi” ile Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitü Müdürlüğünün 37 yıldır üretim faaliyetlerine devam ettiğini bildirdi. Ülke çapındaki göl, gölet, baraj gölü ve akarsu kaynaklarında balık popülasyonunu artırmak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Erkan, "2013 yılından itibaren yayın balığının kitlesel üretim çalışmalarına başladık. 6 yıllık sürede Burdur Gölhisar’dan anaç temini sonrası ARGE çalışması tamamlandı. Bu yıl itibariyle kitlesel üretimle bir ilki başardık. Yaklaşık 20 bin adet Avrupa yayın balığını (silurus glanis) üretmeyi başardık" dedi.

İlk balıklandırma çalışmasına da Gölhisar gölünden başlayacaklarını kaydeden Erkan, göle 2 bin yayın balığı yavrusu bırakacaklarını kaydetti.



"Nesli tükenen bir tür"

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Kaynak Yönetim ve Balıkçılık Yapıları Daire Başkanı Doç. Dr. Mahir Kanyılmaz, yayın balığının iç sularda balıklandırma çalışmasının Türkiye için son derece önemli olduğunun altını çizdi.

Giderek azalan balık kaynaklarının dışarıdan takviye edilmediği sürece bitme noktasına gelebileceğini ifade eden Kanyılmaz, "Kırsalda yaşayan bir ekonomik kaynak azalmış olacak. Bakanlık olarak gençleri köyde tutmak, baba mesleğini sağlamak için ülke çapında balıklandırma yapıyoruz. Bu noktada yayın balığı önemli. Yayın balığı nesli sularımızda giderek tükenen bir tür haline geldi. 2010 yılında bin 200 ton civarındayken yılda avlanan miktar 2017 yılında 360 tona düştü. Dolayısıyla yapmamız gereken kaynakların takviye edilmesidir" diye konuştu.

BURSA 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:39

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