Bursa'da Merve Özbey rüzgarı

BURSA'da sahne alan Merve Özbey, dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşatırken, "Bu kalabalığı ömrüm boyunca unutmayacağım" dedi.

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Merve Özbey, Bursa´da sahne aldı. Dinleyicilerini `Vuracak´ adlı şarkısıyla selamlayan şarkıcı, mekanı dolduran 1200 kişi Bursalıya unutulmaz bir gece yaşattı. Sahnedeki enerjisi ve dinleyicileriyle olan samimi diyaloğuyla dikkat çeken Merve Özbey, sevilen şarkısı `Yaramızda Kalsın´ın yanı sıra; Sezen Aksu´dan ve Neşet Ertaş´a Türk müziğinin usta isimlerinin şarkılarını da seslendirdi. Özbey, konserin sonlarına doğru ise `Erik Dalı´nı çaldırarak kendisine eşlik eden sahne ekibiyle oynadı. 2,5 saat sahnede kalan şarkıcı, "Bursa ayaklarınıza sağlık, şeref verdiniz, çok mutlu ettiniz. Bu kalabalığı ömrüm boyunca unutmayacağım" dedi.



BURSA 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:49

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