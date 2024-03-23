6 yavru kedi başları kesilerek öldürüldü (2)

'BUÖLÜME NEDEN OLMUŞ ZİHNİYETİN ARAMIZDA DOLAŞTIĞINI BİLMEK İÇİMİZİ ACITIYOR'

​Bursa’nın İnegöl ilçesinde, bir sitede 6 yavru kedinin başlarının kesilerek öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin Ertuğrulgazi Mahallesi Ulupınar Sokak'ta toplanarak olay yerine girmek isteyen hayvanseverler ile site sakinleri arasında tartışma çıktı. Gerginliğin ardından hayvanseverler adına açıklama yapan İnegöl Kent Konseyi Sokak Hayvanlarını Koruma Grup Başkanı Şebnem Erkan, "Son günlerde yaşanan ve bir tekrar haline gelmiş sokak hayvanlarına yönelik şiddet ve ölümlerin bizi çok derinden kaygılandırdığını söylemek istiyoruz. İstanbul'da yaşanan Eros'un ölümü henüz taze bir yara halindeyken İnegöl’de kendi bölgemizde yaşanan bu olay bizleri derinden üzmüş yasa boğmuştur. Söz konusu kedilerin henüz 4-5 günlük yavru olduklarından bahsediliyor. Bu ölüme neden olmuş zihniyetin aramızda dolaştığını bilmek içimizi acıtıyor. Mübarek ramazan gününde yavru kediler ile ellerini kana bulayan bu kişi bulunmalıdır. Sadece diğer dünyada değil bu dünyada da yaptığı caniliğin hesabını vermelidir" dedi.