Bursa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı JASAT timleri, 26 suç kaydı bulunan ve 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü M.A.A'yı (33) yakalamak için harekete geçti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.