Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Bursa'da 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 21:20 Güncelleme: 22.03.2024 - 21:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'da 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı JASAT timleri, 26 suç kaydı bulunan ve 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü M.A.A'yı (33) yakalamak için harekete geçti.

        Ekiplerin fiziki takibin ardından yakalanan M.A.A, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Moskova'da silahlı saldırı
        Moskova'da silahlı saldırı
        Galler Prensesi Kate, kansere yakalandı
        Galler Prensesi Kate, kansere yakalandı
        Derede akıntıya kapılan çocuk aranıyor
        Derede akıntıya kapılan çocuk aranıyor
        Trump'tan dev para cezasına açıklama: Yeterli param var
        Trump'tan dev para cezasına açıklama: Yeterli param var
        Fenerbahçe'de Fred varsa sorun yok!
        Fenerbahçe'de Fred varsa sorun yok!
        Akciğer ve karaciğere iyi gelen besinler
        Akciğer ve karaciğere iyi gelen besinler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        BDDK'dan elektrikli araç kredisi düzenlemesi
        BDDK'dan elektrikli araç kredisi düzenlemesi
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Sigarayı bırakınca ne olur?
        Sigarayı bırakınca ne olur?
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Ayçiçeği ve Dostluk Dersi
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Ayçiçeği ve Dostluk Dersi
        Bahar Öztan'a veda
        Bahar Öztan'a veda
        Rusya'da enerji cephesinde yeni ittifaklar
        Rusya'da enerji cephesinde yeni ittifaklar
        Özel bankalarda promosyon ne kadar olur?
        Özel bankalarda promosyon ne kadar olur?
        Livakovic zor ikna edildi
        Livakovic zor ikna edildi
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        Milli Takım'ın Macaristan 11'i
        Milli Takım'ın Macaristan 11'i
        Aşkını ilan etti
        Aşkını ilan etti
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Bina ile istinat duvarı arasına düşen otomobilin sürücüsü kurtarılamadı
        Bina ile istinat duvarı arasına düşen otomobilin sürücüsü kurtarılamadı
        Bursa'da 63 kaçak göçmen yakalandı
        Bursa'da 63 kaçak göçmen yakalandı
        6 yavru kedi başları kesilerek öldürülldü
        6 yavru kedi başları kesilerek öldürülldü
        Bursa'da düzensiz göçmen operasyonunda 63 kişi yakalandı
        Bursa'da düzensiz göçmen operasyonunda 63 kişi yakalandı
        İşçi servis midibüsüyle TIR çarpıştı: 8 yaralı (2)
        İşçi servis midibüsüyle TIR çarpıştı: 8 yaralı (2)
        Bursa'nın 133 yıllık meslek lisesinde geleceğin at yetiştiricileri eğitim g...
        Bursa'nın 133 yıllık meslek lisesinde geleceğin at yetiştiricileri eğitim g...