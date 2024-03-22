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        Bursa'nın 133 yıllık meslek lisesinde geleceğin at yetiştiricileri eğitim görüyor

        CEM ŞAN - Bursa'da, Sultan 2. Abdülhamit tarafından 1891'de Hamidiye Ziraat Mektebi adıyla kurulan Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Alanındaki öğrenciler, teorik ve uygulamalı eğitimle üniversiteye ve mesleğe hazırlıkta donanımlı yetişiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 12:53 Güncelleme: 22.03.2024 - 12:53
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        Bursa'nın 133 yıllık meslek lisesinde geleceğin at yetiştiricileri eğitim görüyor
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        CEM ŞAN - Bursa'da, Sultan 2. Abdülhamit tarafından 1891'de Hamidiye Ziraat Mektebi adıyla kurulan Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Alanındaki öğrenciler, teorik ve uygulamalı eğitimle üniversiteye ve mesleğe hazırlıkta donanımlı yetişiyor.

        Tarımsal alanda modern çalışmalarda bulunulması amacıyla 1885 yılında 26 bin dönüm arazide yapımına başlanan ve inşaatı 1891'de tamamlanan okul, "Nazari ve Ameli Hüdavendigar Hamidiye Ziraat Mektebi" adıyla açılmasının ardından 133 yıldır Türk tarımı ve hayvancılığının geliştirilmesi için deneysel çalışmaların yanı sıra üretim faaliyetlerinde de bulunuyor.

        Uygulamalı eğitim veren meslek lisesinin en çok tercih edilen bölümlerinden olan Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Alanındaki 178 öğrenci, at bakımı ve yetiştiriciliği, binicilik gibi konularda hem üniversiteye hem de mesleğe hazırlık aşamasında deneyim kazanıyor.

        - "Teveccüh gören bir bölüm"

        Okul müdürü Ali Cihan, AA muhabirine, söz konusu alanda at sağlığı, yetiştiriciliği ve binicilik konusunda öğrencilere eğitim verdiklerini söyledi.

        Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Alanına sınavla öğrenci aldıklarını belirten Cihan, "Alanımız yoğun talep görüyor ve sınavla öğrenci almamıza rağmen kontenjanı doluyor. Teveccüh gören bir bölüm. Öğretmen ve öğrencilerin mutlu olduğu, tamamen uygulamalı eğitimin hakim olduğu bir bölüm diyebiliriz." dedi.

        Türkiye'de at yetiştiriciliği konusunda Ceylanpınar ve Karacabey haralarının dünyaya hizmet verdiğini hatırlatan Cihan, bu alanda sektörün yetişmiş eleman ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını dile getirdi.

        Bursa'da bu alanın sadece kendi okullarında faaliyet gösterdiği bilgisini veren Cihan, şöyle devam etti:

        "Tam kapasiteyle sınavlı öğrenci alıyoruz. Velilerden çok yoğun talep var. Özellikle bu sektörde iştigali olan velilerimiz, çocuklarının burada eğitim almasını istiyor. Tabii ki tek okul olmanın belki şanslı avantajını da kullanıyoruz. Oldukça yüksek seviyeli öğrencilerimiz var. Akademik yönelimleri var. İşlerini severek yapıyorlar. Okulumuza kaydı olan ve yerleşen öğrenci bir daha başka bir okula geçmeyi kesinlikle düşünmüyor. Bu da bizim için sevindirici. İşimize de dört elle sarılmamızı sağlayan bir unsur."

        Cihan, okulda yetişen ziraatçıların, kendi işletmelerinde, üretim çiftliklerinde çalışmayı sürdürmesi ve mevcut öğrencilere yol gösterici olmalarından büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

        - "Öğrencilerimiz 'Atlara gidecek miyiz?' diye soruyor"

        Alanda görevli öğretmenlerden Serpil Erdem, tarihi lisede öğrencilere at yetiştiriciliği, binicilik ve at bakımı konularında eğitimler verdiklerini aktardı.

        Arazilerinde çeşitli hayvanların bulunduğunu söyleyen Erdem, "Okulda kaz, ördek ve tavuk gibi kanatlı hayvanlarımız var. Yumurtacı tavuk ırkıyla yumurta üretimi yapılıyor. Koyun ve keçi ırkından yaklaşık 40 küçükbaşımız var. Onların üretimini burada yapıyoruz. Tavlamızda aynı zamanda atlar yetiştirirken öğrencilerimizle bu derslere uygulamalı bir şekilde devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Erdem, öğrencilerin derse ilgisinin yüksek olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

        "Özellikle uygulama dersini anlatırken öğrencilerimiz 'Atlara gidecek miyiz? Atlarla ilgili ders işleyecek miyiz?' diye soruyor. Tavlamızda atlara günlük tımar yapma, bakım ve besleme, su verme, hayvan konforu ve refahının nasıl sağlanması gerektiği, barınak şartlarının ne olması gerektiğiyle ilgili konuları işliyoruz. Bölümümüze talep çok fazla. Kontenjanımız okul başladığı anda dolmaya başlıyor. İsteyerek, severek geliyorlar."

        10'uncu sınıf öğrencisi Ender Karakuş, derslerin çok güzel ve zevkli geçtiğini belirtti.

        Bu okulda eğitim gördüğü için çok memnun olduğunu ifade eden Karakuş, "Atlarla aram iyi. Bizim kendi haramız da var. Ondan dolayı ata binmeyi az çok biliyordum. Tabii burada hocalarımın sayesinde daha çok öğrendim. Yani biniciliği buraya gelince öğrendim." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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