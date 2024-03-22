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        Bursa'da gece kulübüne silahlı saldırı davasında 2 sanığa hapis cezası verildi

        Bursa'da bir kişinin ölümü, iki kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan gece kulübüne silahlı saldırıyla ilgili davada 2 sanık beraat etti, 2 sanık ise biri 22 yıl 11 ay, diğeri 21 yıl 3 ay olmak üzere hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 11:52 Güncelleme: 22.03.2024 - 11:52
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        Bursa'da gece kulübüne silahlı saldırı davasında 2 sanığa hapis cezası verildi
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        Bursa'da bir kişinin ölümü, iki kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan gece kulübüne silahlı saldırıyla ilgili davada 2 sanık beraat etti, 2 sanık ise biri 22 yıl 11 ay, diğeri 21 yıl 3 ay olmak üzere hapis cezasına çarptırıldı.

        Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu Ayhan A. ve Şükrü K. ile tutuksuz sanık Cuma T, ölen ve yaralananların yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

        "Azmettirme" suçlamasıyla yargılanan tutuksuz sanık Gaye K. ise duruşmaya gelmedi.

        Hakkındaki suçlamayı reddeden sanık Ayhan A, "Araçta uyuyordum. Alkollüydüm. Herhangi bir eylemim yoktur. Beraatime ve tahliyeme karar verilmesini talep ederim." dedi.

        Ayhan A. ve ortağından yaklaşık 1 milyon lira alacağı olduğunu öne süren sanık Şükrü K. ise bunu alabilmek için Ayhan A'nın dediklerini yaptığını ifade etti.

        Diğer sanığın yönlendirmesiyle ateş ettiğini belirten Şükrü K, kimsenin canına ve malına kastının bulunmadığını ileri sürdü.

        Olayla ilgisi olmadığını öne süren Cuma T. de beraatini istedi.

        Mahkeme heyeti, Şükrü K'yi "olası kastla ölüme neden olma", "olası kastla yaralama" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 22 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırdı.

        Heyet, Ayhan A'ya da dolaylı faillik nedeniyle "olası kastla ölüme neden olma" ve "olası kastla yaralama" suçlarından 21 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

        Tutuksuz sanıklar Gaye K. ile Cuma T'nin ise beraatine hükmedildi.

        - Olay

        Nilüfer ilçesinde Aralık 2022'de Gümüştepe Mahallesi Lefkoşa Caddesi'ndeki eğlence mekanına silahlı saldırıda bulunulmuş, taksi şoförü Murat Kayalı, çalışanlardan Mehmet C. ve Zülküf A. ağır yaralanmıştı. Kayalı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

        Polis ekipleri, kulübün bulunduğu caddenin karşısındaki otomobilden ateş edildiğini belirlemiş, Ayhan A, Cuma T. ve Şükrü K. tutuklanmıştı. Azmettirici olduğu iddia edilen Gaye K. ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Yargılama devam ederken Cuma T. tahliye edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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