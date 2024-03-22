Bursa'da tır ile midibüsün çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler Fatih K. ve İbrahim C. ile midibüsteki işçilerden Burak P, Muhammet Y, Murat G, Medine A, Bahadır B. ve Sebahat B. yaralandı.

Bursa'nın İznik ilçesinde bir tır ile işçileri taşıyan servis midibüsünün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

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