Bina ile istinat duvarı arasına düşen otomobilin sürücüsü kurtarılamadı

Tedavisi süren Mehmet Ulu, bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ulu'nun cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Gürültüyü duyan mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin yarım saatlik müdahalesiyle araçtan çıkarılan Mehmet Ulu, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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