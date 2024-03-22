Bursa'da düzensiz göçmen operasyonunda 63 kişi yakalandı

Ayrıca, düzensiz göçmenlere ev kiralayan S.S, M.S.S, R.I. ve E.S. hakkında ise yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

Diğer 46 kişinin sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildiği öğrenildi.

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