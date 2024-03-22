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        Bursa'da düzensiz göçmen operasyonunda 63 kişi yakalandı

        Bursa'da polisin düzensiz göçmenlere yönelik operasyonunda 63 yabancı uyruklu yakalanarak haklarında işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 16:21 Güncelleme: 22.03.2024 - 16:21
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        Bursa'da düzensiz göçmen operasyonunda 63 kişi yakalandı
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        Bursa'da polisin düzensiz göçmenlere yönelik operasyonunda 63 yabancı uyruklu yakalanarak haklarında işlem başlatıldı.

        Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda yasa dışı yollarla ülkeye giren kimliksiz yabancı uyrukluların barındığı belirlenen 6 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

        Operasyonda yakalanan 63 yabancı uyrukludan 17'sinin başka illere kayıtlı geçici koruma belgesinin bulunduğu tespit edildi.

        Diğer 46 kişinin sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildiği öğrenildi.

        Ayrıca, düzensiz göçmenlere ev kiralayan S.S, M.S.S, R.I. ve E.S. hakkında ise yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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