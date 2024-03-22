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        İşçi servis midibüsüyle TIR çarpıştı: 8 yaralı (2)

        KAZAKAMERADABursa'nın İznik ilçesindeki, sürücüsünün şerit ihlali yaptığı belirtilen işçi servis midibüsüyle TIR'ın kafa kafaya çarpışıp 8 kişinin yaralandığı kazanın kamera görüntüsü ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 13:26 Güncelleme: 22.03.2024 - 13:30
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        İşçi servis midibüsüyle TIR çarpıştı: 8 yaralı (2)
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        KAZAKAMERADA

        Bursa’nın İznik ilçesindeki, sürücüsünün şerit ihlali yaptığı belirtilen işçi servis midibüsüyle TIR’ın kafa kafaya çarpışıp 8 kişinin yaralandığı kazanın kamera görüntüsü ortaya çıktı. TIR’ın araç içi kamerasına yansıyan görüntüde, işçileri taşıyan servis midibüsünün şerit ihlali yapıp, TIR’a çarptığı görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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