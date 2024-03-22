İşçi servis midibüsüyle TIR çarpıştı: 8 yaralı (2)
KAZAKAMERADABursa'nın İznik ilçesindeki, sürücüsünün şerit ihlali yaptığı belirtilen işçi servis midibüsüyle TIR'ın kafa kafaya çarpışıp 8 kişinin yaralandığı kazanın kamera görüntüsü ortaya çıktı.
KAZAKAMERADA
Bursa’nın İznik ilçesindeki, sürücüsünün şerit ihlali yaptığı belirtilen işçi servis midibüsüyle TIR’ın kafa kafaya çarpışıp 8 kişinin yaralandığı kazanın kamera görüntüsü ortaya çıktı. TIR’ın araç içi kamerasına yansıyan görüntüde, işçileri taşıyan servis midibüsünün şerit ihlali yapıp, TIR’a çarptığı görüldü.
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