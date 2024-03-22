Bursa'da bir apartmanda telef edilmiş 6 kedi yavrusu bulundu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 6 kedi yavrusunun başı kesilerek telef edilmesiyle ilgili fail ya da faillerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 6 kedi yavrusunun başı kesilerek telef edilmesiyle ilgili fail ya da faillerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ertuğrulgazi Mahallesi Ulupınar Sokak'ta bir sitedeki apartmanın merdiven boşluklarında 6 kedi yavrusu başları kesilerek telef edilmiş, anne kedi ise kuyruğu kesilmiş halde bulundu.
Kedileri görenlerin ihbarı üzerine bu adrese polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Sitede yaşayanlar sitenin girişinde toplanıp olayı protesto etti.
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