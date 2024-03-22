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        Bursa'da bir apartmanda telef edilmiş 6 kedi yavrusu bulundu

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde 6 kedi yavrusunun başı kesilerek telef edilmesiyle ilgili fail ya da faillerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 23:31 Güncelleme: 22.03.2024 - 23:31
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        Bursa'da bir apartmanda telef edilmiş 6 kedi yavrusu bulundu
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde 6 kedi yavrusunun başı kesilerek telef edilmesiyle ilgili fail ya da faillerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Ertuğrulgazi Mahallesi Ulupınar Sokak'ta bir sitedeki apartmanın merdiven boşluklarında 6 kedi yavrusu başları kesilerek telef edilmiş, anne kedi ise kuyruğu kesilmiş halde bulundu.

        Kedileri görenlerin ihbarı üzerine bu adrese polis ekipleri sevk edildi.

        Olay yerinde yapılan incelemenin ardından polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Sitede yaşayanlar sitenin girişinde toplanıp olayı protesto etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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