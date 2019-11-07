Gemlik’te su kesintisi

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Bursa’nın Gemlik ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Kurşunlu Mahallesinin Şükrükaya mevkii ve civarında 07.11.2019 07.12.2019 tarihleri arasında ve 08:0017:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.

BURSA 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:37

AKŞAM 18:03

YATSI 19:23

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