Litvanya Büyükelçisinden Kardelen’e büyük övgü

Bursa’nın yerel lezzeti kestane şekerini Kardelen ve Yaylacık markalarıyla iç, Cardelion markasıyla dış pazara sunan İlka Şekerleme'nin Bursa'daki fabrikasını ziyaret eden Litvanya Büyükelçisi Audrius Brüzga, hijyenik koşullarda üretim yapılan modern tesislere hayran kaldı.

Litvanya’nın Türkiye Büyükelçisi Audrius Brüzga, Başkonsolos Vaida Stankevciene ve Litvanya Bursa Fahri Konsolosu ve BALKANTÜRKSİAD Başkanı Berat Tunakan ile birlikte İlka Şekerleme tesislerini gezdi. İlka Şekerleme Dijital Pazarlama Müdürü Tolga Akgün ile Kalite Kontrol ve ARGE yöneticisi Ebru Aygün’ün eşlik ettiği ziyarette, Büyükelçi ve beraberindekilere, kestane şekerinin üretiminden ambalajına kadar tüm aşamaları hakkında bilgi verildi. Hijyenik ve modern üretim tesislerini çok beğendiğini dile getiren Büyükelçi Audrius Brüzga, kestane şekerinin üretimine özen gösterildiğini görmekten büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Litvanya Bursa Fahri Konsolosu ve BALKANTÜRKSIAD Başkanı Berat Tunakan da, fabrikanın hijyenik tesisinde üretilen kestane şekerinin Bursa'dan tüm dünyaya ulaştırıldığını söyledi. Firmanın Genel Müdürü Mümin Akgün’ün derneklerinin üyesi olduğunu da belirten Berat Tunakan, “Bursa'ya özgü lezzetli bir ürün olan kestane şekerini dünyaya sevdiren üyemiz ile gurur duyuyoruz”dedi.

Litvanyalı konuklara tesisleri gezdiren İlka Şekerleme Dijital Pazarlama Müdürü Tolga Akgün'de, firmalarının üretim, satış, iç ve dış pazara yönelik hedefleri konusunda bilgiler aktardı. Ürünlerini 50 dolayında ambalaj ile iç ve dış pazara sunduklarını söyleyen Tolga Akgün, Türkiye’de 24 şubeleri bulunduğunu, Suudi Arabistan’da ise Cidde, Mekke ve Medine’de toplamda 4 şubelerinin faaliyet gösterdiğini anlattı. Yurt içi ve yurtdışındaki fuarlara katılarak tüm dünyaya ürünlerini tanıttıklarını söyleyen Tolga Akgün, “Kalite ve hijyene özen göstererek ürettiğimiz onlarca çeşit ürünümüzü 5 kıtaya gönderiyoruz. Pazarlama stratejisinde Avrupa pazarına ağırlık veriyoruz. Kestane şekerini AB ülkelerinde bayilikler aracılığı ile müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz” diye konuştu.

BURSA 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:17

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