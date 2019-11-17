İnegölspor - Başkent Akademi: 1-1

STAT: İnegöl İlçe

HAKEMLER: Hüseyin Gökberk(x), Cemalettin Gündoğdular(xxx), Oğuz Akyüz(xxx)

İNEGÖLSPOR: Şener Özcan(xx) Cengiz Ötkün(xx), Cumhur Yılmaztürk(xx), Ahmet Hakan Şahin(xxx)(Dk.69 Raif Demir xx), Niyazi Batuhan Salman(xx), Selimcan Temel(xx), Hacı Mustafa Karabulut(xx)(Dk.75 Yasin Görkem Arslan xx), Uğur Daşdemir(xx), Emre Öztürk(xx), Abdullah Balıkuv(xx), Bilal Özdemir

BAŞKENT AKADEMİ FK: Necati Yılmaz(xx) Hasan Genç(xx), Süleyman Özdamar(xx), Muhammed Burak Çelik(xx), Bora Taşdemir(xxx), Kerem Şeras(xxx), Bünyamin Mustafa Bingöl(xxx), Bilal Aziz Özer(xx)(Dk.83 Ahmet Sun), Tolgahan Erbay(xx)(Dk.46 Yavuz Koç x), Eyüp Poyraz(xx), Hazarhan Karaca(xx)(Dk.46 Yavuz Alemdar(xx)

SARI KARTLAR: Abdullah Balıkuv, Hacı Mustafa Karabulut, Cengiz Ötkün, Emre Öztürk (İnegölspor) Eyüp Poyraz Necati Yılmaz (Başkent Akademi)

GOLLER: Dk.17 Emre Öztürk (İnegölspor) Dk.68 Muhammed Burak Çelik (Başkent Akademi)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden İnegölspor evinde ağırladığı Başkent Akademi FK ile 1-1 berabere kaldı. Maçı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş´da tribünde izledi.6'ncı dakikada İnegölspor tarafından ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Niyazi´nin yerden sert vuruşunu kaleci zorlukla kurtardı.

17'nci dakikada İnegölspor´un kazandığı serbest atışta topun başına geçen Niyazi´nin ceza sahasına ortasında yükselen Emre´nin kafa vuruşu golü getirdi: 1-0.

26'ncı dakikada gelişen İnegölspor atağında Uğur´un ceza sahası sağından ortaladığı topa yükselen Ahmet´in kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

53'üncü dakikada gelişen İnegölspor atağında Uğur ceza sahası içine ortaladı. Selimcan´ın gelişine vuruşu direkten döndü.

68'inci dakikada Başkent Akademi´nin kazandığı köşe atışında ceza sahası içinde topla buluşan Burak´ın vuruşu golü getirdi: 1-1.

Maç bu skorla sona erdi.



BURSA 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:17

GÜNEŞ 07:44

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:53

YATSI 19:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.