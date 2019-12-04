Kazada yaralanan kadın, eşine 'öldürmeye teşebbüs'ten dava açtı

BURSA'nın Mudanya ilçesinde, aşırı hızlı aracın bariyere çarpması sonucu yaralanan Ayşe S.'nin, kendisini öldürmek için kasıtlı olarak kaza yaptığını öne sürdüğü eşi Ramazan S. hakkında 'eşi tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan açılan davanın görülmesine başlandı. Kazada kendisi de yaralanan tutuksuz sanık Ramazan S., suçlamaları kabul etmedi.

Kaza, 2016 yılı Ağustos ayında meydana geldi. Bursa merkezden Mudanya ilçesine giden Ramazan S.'nin (40) kullandığı hafif ticari araç, Güzelyalı'da aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp, yolun ortasındaki bariyere çarptı. Kazada, sürücü Ramazan S. ile yanındaki eşi Ayşe S. (31) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayşe S., ilk tedavisinin ardından Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek, tedavi edildi.

Kazanın ardından Ayşe S., eşinin kendisini öldürmek için kaza yaptığını öne sürdü. Genç kadın, şikayetçi olup, babaevine yerleşti. Ramazan S. hakkında ise 'eşi tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı.

Davanın görülmesine bugün Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmada tutuksuz sanık Ramazan S. ile avukatı hazır bulundu.

ÖLDÜRME PLANI YAPTIĞINI İDDİA ETTİ

Mahkeme başkanı, kazada yaralanan Ayşe S.'nin, olayın ardından hazırlanan iddianamede yer alan ifadesinde, olay günü eşi Ramazan S.'nin kullandığı aracı, kendisinin oturduğu sağ taraftan refüje kasıtlı olarak çarptığını, eşinin iş ortağı olan A.Ş. ile ilişki yaşadığını, ikilinin kendisini öldürmek için birlikte hareket ettiklerinden şüphelendiğini söylediğini bildirdi.

'BİLEREK KAZA YAPMADIM'

Daha sonra savunması sorulan tutuksuz sanık Ramazan S., iddiaları kesinlikle kabul etmediğini belirterek, "Olay, eşim emniyet kemerini takmamasından kaynaklanmaktadır. Olay tarihinde en sol şeritteydim. Sağa, Güzelyalı'ya döneceğim için kendimi orta şeride attım. Kaza bir anda oldu. Sağa sola baktım, önüme baktığımda ise bariyeri gördüm. Fren yapmaya fırsat bulamadan kaza meydana geldi. Kasti olarak kaza yaptığım iddialarını kabul etmiyorum" dedi.

Kazadan sonra eşinin, ailesinin yanına döndüğünü, 3 kızına hem annelik hem de babalık yaptığını anlatan sanık, beraatine karar verilmesini istedi. Tanık olarak dinlenen A.Ş. ise Ramazan S. ile ilişkisi olmadığını savundu.

Mahkeme heyeti, müşteki Ayşe S.'nin ifadesi için ilgili mahkemeye talimat yazılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

BABANIN İDDİALARI KAN DONDURDU

Öte yandan davanın iddianamesinda tanık olarak ifadesine başvurulan sanık Ramazan S.'nin babasu A.H.S.'nin anlatımları ise kan dondurdu. Baba S., kazadan bir hafta önce gelini Ayşe S.'nin sabah uyandığında, evin içinde gaz kokusu olduğunu fark ettiğini, mutfağa gittiğinde ise mutfak ocağının gaz verdiğini anladığını durumu kocasına söylediğini anlattı.

İki gün sonra Ayşe S.'nin yine ocağı gaz sızdırırken bulduğunu belirten baba, kaza fotoğraflarına baktığında da fren izi bulunmadığını fark ettiğini kaydetti. Oğlunun sosyal medya hesaplarından ve telefondan iş ortağı A.Ş. ile sık sık görüştüğünün belirlenebileceğini savunan A.H.S., gaz sızıntıları ve trafik kazası nedeniyle oğlundan şüphelendiğini söyledi.

BİLİRKİŞİ SÜRÜCÜ TAM KUSURLU

Mudanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca aldırılan bilirkişi raporunda ise Ramazan S.'nin tam kusurlu olduğu bildirildi. Raporda ayrıca Ramazan S.'nin anlatımları ile kazanın oluş şeklinin örtüşmediği ve aracı kasıtlı olarak refüje vurduğu yer aldı.



BURSA 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:32

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