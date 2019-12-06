TBMM Başkanı Şentop, Fetih Müzesi’ni gezdi TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Bu kadar gerçekçi bir tablo beklemiyordum”

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Osmangazi Belediyesi’nin vizyon projelerinden Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni gezdi. Şentop, dünyanın en büyük tam panoramik müzesini bütün öğrencilerin görmesi gerektiğini söyledi.

Bir dizi program için Bursa’ya gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bursa’nın beylikten cihan devletine giden tarihsel yolculuğunu anlatan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni de gezdi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, müzenin mimari ve teknik özellikleri hakkında Şentop’a bilgiler verdi. Yeşil bina konseptinde inşa edilen Fetih Müzesi’nin 42 metrelik kubbe açıklığıyla dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olduğunu anlatan Dündar, daha sonra TBMM Başkanı Şentop’a Osmanlı döneminin önemli olaylarının resmedildiği tabloların yer aldığı sergi salonunu gezdirdi.

Şentop, 3 boyutlu panoramik resmin olduğu kubbe bölümüne çıktığında ise şaşkınlık yaşadı. Bursa'nın 23 yıl süren kuşatma sonunda kan dökülmeden el değiştirdiği tarihi buluşma gününü tasvir eden panoramik resmi dikkatlice inceleyen Şentop, fetih gününün 3 boyutlu canlandırıldığı panoramik resmi hayranlıkla inceledi. Şentop, müzenin hediyelik eşya bölümünde bulunan hatıra sikke basma setine oturarak Osmanlı’nın ilk akçesinden bastı. Başkan Dündar da TBMM Başkanı Şentop’a ziyaretin anısına Osman Gazi’nin rüyasının Şeyh Edebali tarafından yorumlanmasını tasvir eden bir tablo hediye etti.

Tarih ve kültür şehri Bursa’ya böyle önemli bir eseri kazandırmasından dolayı Başkan Dündar’a teşekkür eden TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Bu müzeyle ilgili çok güzel sözler duymuştum. Bu kadar gerçekçi bir tablo olacağını beklemiyordum. Gerçekten çok güzel yapılmış. Bir bütün olarak fetih gününü anlatan çok canlı bir tablo çizilmiş. Bu müzenin mutlaka görülmesi gerektiğine inanıyorum. Bilhassa gençlerimize, öğrencilerimize burayı görmelerini tavsiye ediyorum. Başkanımız Mustafa Dündar’ı da böyle bir eseri kazandırdığı için tebrik ediyorum. Bursa’nın kendisi tarihi bir şehir. Böyle tarihi bir şehrin nasıl fethedildiğinin anlatılması adına bu mekanın çok faydalı olacağının kanaatindeyim. Öğrencilerimiz başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızı burayı görmeye davet ediyorum” dedi.

TMBB Başkanı Şentop, hatıra defterini imzaladıktan sonra Fetih Müzesi’nden ayrıldı.

BURSA 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:34

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