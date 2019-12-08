İTSO’dan 'gıda etiketleme ve tüketici bilgilendirme' semineri

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, 31 Aralık'a kadar hükümlerinin yerine getirilmesi zorunlu olan Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği ile ilgili İnegöl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenecek olan seminere tüm gıda sektörü temsilcilerini davet etti.

İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği ile ilgili olarak 11 Aralık Çarşamba günü saat 14.00’da İTSO Konferans Salonu’nda düzenlenecek olan seminere tüm gıda sektörü temsilcilerini davet etti. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, “26 Ocak 2017 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği önemli yükümlülükler getirdi. Yönetmelik gereğince toplu tüketim yerlerindeki menülerde, yazı tahtalarında ve broşürlerinde gıdaların adları, gıdanın bileşiminde bulunması halinde alerjen, alkol ve domuz kaynaklı bileşene ilişkin bilgilerin son tüketiciye aktarılması zorunlu hale getirildi. Yönetmeliğin getirdiği yükümlülüklerin 31 Aralık 2019 tarihine kadar yerine getirilmesi gerekiyor. Bahse konu Yönetmelikteki değişikliklerle ilgili olarak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz işbirliğinde, Müdürlük Gıda Mühendislerimiz tarafından verilecek olan sunumda detaylı bilgilendirmelerde bulunulacaktır. 11 Aralık Çarşamba günü saat 14.00’da Odamız Konferans Salonu’nda düzenlenecek olan seminere, ilçemizde çalışmalarını sürdüren tüm gıda sektörü temsilcilerimizi davet ediyoruz” dedi.

Yapılan düzenleme ile öncelikle yönetmeliğin kapsamı toplu tüketim yerlerinde son tüketiciye sunulacak gıdaları ve mesafeli satış dahil olmak üzere gıda satış yerlerinin sorumluluklarını da kapsayacak şekilde genişletildi. Son tüketiciye veya toplu tüketim yerlerine hazır ambalajlı hale getirilmeksizin satılan gıdalar, satış yapılan işletmede tüketicinin talebi doğrultusunda paketlenerek satılan gıdalar, doğrudan satış için hazır ambalajlı hale getirilmiş olan gıdalar ile ilgili olarak gıdanın adı, alerjenler, Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT) ya da Son Tüketim Tarihi (STT), gıda işletmecisinin unvan ve adresi, menşei, alkol ve domuz kaynaklı bileşene ilişkin bildirim satın alan kişinin görebileceği yerlerde bulundurulur veya gıda ile birlikte satın alan kişiye sunulacak.

TETT ya da STT bilgisi orijinal ambalajı bozulmuş ürünlerde değişeceğinden bu bilginin tekrar belirlenmesi ve tüketiciye sunulması satış yerinin sorumluluğundadır. Son tüketiciye sunulacak hazır ambalajlı gıdalarda beslenme bildirimi zorunlu hale getirilmiştir. Hazır ambalajlı gıdaların etiketlerinde gıdanın 100 gram veya 100 mililitresinde enerji değeri ile birlikte besin ögelerinin (yağ, donmuş yağ, trans yağ, karbonhidrat, şeker, protein ve tuz) miktarının yer alması zorunludur. Yönetmeliğin yayım tarihinden önce faaliyet göstermekte olan gıda işletmecileri de 31 Aralık 2019 tarihinden itibaren bu yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır. 31 Aralık'tan önce etiketlenen veya piyasaya arz edilen gıdalar raf ömrü sonuna kadar piyasada bulunabilirler.

BURSA 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:36

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