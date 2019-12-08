Tesislerin yanındaki ağaçlar kesildi

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Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Burhaniye Mahallesi'nde bulunan İnegölspor Tesislerinin yanındaki kavak ağaçları kesildi.

Edinilen bilgiye göre, İnegölspor'un antrenman sahası kenarında bulunan yarım asırlık kavak ağaçları, devrilme tehlikesi saçtığı ve bahar aylarında aşırı miktarda polen saldığı gerekçesiyle kesildi. Ağaçların kesilmesi için mahalle sakinlerinden imza toplandığı ileri sürüldü. Ağaçlar motorlu testerelerle ve iş makineleriyle kesilerek taşındı. Ağaçların kesiminin Burhaniye Mahallesi Muhtarlığı ve İnegölspor yetkilileri tarafından yaptırıldığı ileri sürüldü.

BURSA 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:36

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