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TFF 1. Lig: Bursaspor: 2 - Giresunspor: 3

İHA

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 14. haftasında, Giresunspor'u ağırladı. Müsabaka konuk takımın 32 üstünlüğü ile sona erdi.

Bursaspor, TFF 1. Lig’in 14. haftasında, Giresunspor’u ağırladı. Müsabaka konuk takımın 32 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk ve ikinci yarı)
7. dakikada Bekir’in sol kanattan kullandığı köşe atışında ön direkte kafayı vuran Ahmet meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 01
28. dakikada Onur’un ortaya çevirdiği topla buluşan Kubilay'ın penaltı noktası üzerinden vuruşu direğin üzerinden auta çıktı.
33. dakikada Özer’in sağ kanattan ortaladığı topa arka direkte Diarra’nın kafa vuruşu üstten auta gitti.
33. dakikada Rusescu’nun Shehu’nun müdahalesiyle yerde kalmasının ardından müsabakanın hakemi beyaz noktayı gösterdi.
34. dakikada penaltı atışını kullanan Rusescu topu filelere yolladı. 02
41. dakikada Del Valle’nin ceza sahası dışından çektiği şut Çağlar’dan döndü. Dönen topa hareketlenen Del Valle’nin vuruşunu Çağlar kurtardı.
45. dakikada Burak Altıparmak’ın sağ kanattan ortaladığı topta Kubilay’ın yakın mesafeden kafa vuruşunu kaleci Adriano son anda köşeden çeldi.
50. dakikada Selçuk’un pasında ceza sahası dışında topla buluşan Burak Altıparmak’ın vuruşu az farkla auta gitti.
52. dakikada Onur’un geri pasında araya giren Rusescu, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün vuruşla fileleri havalandırdı. 03
54. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren ve rakibinden sıyrılan Del Valle’nin şutundan top direkten oyun alanına geri geldi.
74. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Ali Akman’ın vuruşunu Adriano kurtardı.
79. dakikada Onur’un pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Ali Akman, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 13
86. dakikada Emirhan'ın sol kanattan içeriye çevirdiği topu biranda önünde bulan Seleznov düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 23

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Onur Özütoprak xx, Cemal Bingül xx, Hasan Hüseyin Tetik xx
Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba x, Abdullahi Shehu x, Mamadou Diarra x, Anıl Karaer x, Iasmin Latovlevici x (Yevhen Seleznov dk. 46 xx), Selçuk Şahin x (Emirhan Aydoğan dk. 70 xx), Burak Altıparmak x, Burak Kapacak xx, Özer Hurmacı xx, Onur Atasayar xx, Kubilay Kanatsızkuş x (Ali Akman dk. 73 xx)
Yedekler: Onurcan Piri, Jani Atanasov, Aykut Akgün, Recep Aydın, Musa Araz, İsmail Çokçalış, Rüştü Hanlı
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Giresunspor: Adriano Fachini xx, Mehmet Taş xx, Ahmet Kesim xxx, Numan Çürüksu xx, Muhammed Bayır xx, Bekir Yılmaz xxx (Alperen Aydın dk. 77 xx), Michel Landel xx, Ahmet İlhan Özek xx, Renan Rodrigues xx, Yonathan Del Valle xxx (Alpay Koçaklı dk. 76 xx), Raul Rusescu xxx (Özgürcan Özcan dk. 83 xx)
Yedekler: Metin Erol, Stallone Limbombe, Berkan Yıldırım, Murat Akça, Atakan Doğanay Aygün, Muhammed Hikmet Ertürk
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Goller: Ali Akman (dk. 79), Yevhen Seleznov (dk. 86) (Bursaspor), Ahmet Kesim (dk. 7), Raul Rusescu (dk. 34 ve dk. 52) (Giresunspor)
Sarı kart: Selçuk Şahin (Bursaspor)

BURSA

08 Aralık 2019 Pazar

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