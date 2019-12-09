Bursaspor’un kalesi düştü Yeşil-beyazlılar bu sezon sahasında ilk yenilgisini aldı

Bursaspor, Giresunspor'a mağlup olarak bu sezon sahasındaki ilk mağlubiyetini yaşadı.

Yeşilbeyazlılar, dün sahasında ağırladığı Giresunspor’a 32 mağlup oldu. Maça tutuk başlayan ve müsabakanın başında gol yiyen yeşilbeyazlılar, oyuna hakim olamayınca müsabakada bir anda 30 geriye düştü. 79. dakikadan sonra ilk golü bulan Timsah, 85. dakikada 2. golü bulmasına karşın maçı çeviremedi. Daha önce sahasında 6 müsabakaya çıkan yeşilbeyazlılar, 5 galibiyet, 1 beraberlik almıştı. Dünkü maçla birlikte Bursaspor, bu sezon ilk kez sahasında mağlubiyeti tattı. Ayrıca yeşilbeyazlıların, 6 haftalık yenilmeme serisi de son bulmuş oldu. Timsah, 6 haftalık süreçte 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etmişti.



Selçuk Şahin ıslıklandı, Koşukavak’a istifa sesleri

Öte yandan Giresunspor karşısında oynanan kötü futbola taraftarlar tepki gösterdi. Özellikle takımın yediği ikinci golde topu kaptıran kaptan Selçuk Şahin, taraftarın tepki gösterdiği futbolcuların başında yer aldı. Taraftarlar, Şahin topu ayağına her aldığında oyuncuyu ıslıkladı. 70. dakikada yerini Emirhan Aydoğan’a bırakan tecrübeli futbolcu, oyundan çıkarken de protestoya maruz kaldı. Ayrıca taraftarlar 30’ın ardından Teknik Direktör Yalçın Koşukavak’a da tepki gösterdi. Taraftarlar, Koşukavak’ın istifası yönünde tezahüratlar yaptı.

BURSA 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:36

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