Gürsulular “Kendi Öykümüz” seminerinde buluştu

Onu tanıdınız mı?

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Gürsu Belediyesi’nce “Kendi Öykümüz” konulu seminer düzenlendi.

Uzman Psikolog Cihad Kaya’nın konuşmacı olarak katıldığı seminere kadınlar ilgi gösterdi. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık,”Çağımızın getirdiği çeşitli meselelerle baş edebilme, ruhen yaşanan değişimlere uyum sağlayabilme ve sorunlara çözümler üretebilme becerisi konularında hocamızın tecrübelerinden faydalandık. Hemen hemen her birimizin yaşaması muhtemel sıkıntılar ve çözüm tekliflerine ilişkin hocamızın anlattıklarının faydalı olmasını diliyorum” dedi.

Gürsu Belediyesi Toplantı Salonu’nda düzenlenen seminere katılanlar yaşadıkları sıkıntılar hakkında Uzman Psikolog Cihad Kaya’dan bilgi aldı.

BURSA 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:36

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