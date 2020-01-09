(Özel) Hırsızlar sele sebep oldu...Binlerce dönüm ekili alan ve 2 bin boğa sular altında kaldı 3 bin dönüm tarım arazisi hırsızlar yüzünden sel suları altında kaldı Burası ne bir deniz, ne de bir göl, Türkiye'nin en verimli tarım arazisi Bursa-İzmir yolu suların ortasında kaldı

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki binlerce dönüm ekili tarım arazi ve 2 bin boğanın bulunduğu çiftlik hırsızlar yüzünden sular altında kaldı. Belediye ekipleri, vatandaşların mağduriyetini gidermek için seferber oldu.

Türkiye'nin en verimli tarım alanlarına sahip olan Karacabey ovası sel suları altında kaldı. Hafta sonundan itibaren yoğun yağan yağmurda dağdan gelen su sebebiyle eski Karadere yatağı taştı. Bir hafta önce Şahin Mahallesi'ndeki su tahliye istasyonunda meydana gelen hırsızlık sebebiyle 4 pompa devreye girmedi. Pompa istasyonunun hırsızlar talan ederken, yaklaşık 3 bin dönümlük alan sular altında kaldı.



Bursaİzmir yolu suların ortasında kaldı

Dağdan gelen yağmur suları Görecik deresinin seviyesini yükseltince Karadere ile Görecik deresi arasında bulunan sensörlü su tahliye pompaları suyun seviyesine göre çalışıp Görecik deresinde fazlalaşan suyu Karadere yatağına tahliye ediyordu. Ancak geçtiğimiz hafta Şahinköy Mahallesi sınırları içerisindeki Şahin Pompa istasyonunun camını kırıp giren hırsızlar bakır kabloları çalmak için kesti. İstasyondaki elektrik panosunu da zarar veren hırsızlar otoyol köprü yapımı şantiyesindeki gece bekçisini farkedip kaçtı. Ancak zarar gören kablolar ve elektrik panosu sebebiyle tahliye pompaları bir daha çalışmadı.



Son bir haftadır devam eden yağışlar sebebiyle dere taştı

Son bir haftadır devam eden şiddetli yağışlar ve dağdan gelen su sebebiyle Görecik Deresi kabardı ve taştı. Otomatik devreye girmesi gereken sensörlü pompalar, istasyondaki arıza sebebiyle çalışmayınca Şahinköy'e ait verimli tarım arazileri suyla doldu. Bursaİzmir yolu ise suların ortasında kaldı. Bazı bölgelerde ise suların ortasında kalan sebzeler kameraya yansıdı. Kış aylarında çokca tüketilen lahana, pırasa, karnabahar ve soğan ekili tarlalarda mahsuller sel sularının altında kaldı. Şahin Köy sınırlarına kadar dayanan sel suları köyü de tehdit ederken, aynı köy sınırları içerisinde bulunan bir özel okul da neredeyse sel sularının içinde kaldı. Eğitimin devam ettiği okulda da eğitmenlerin ve öğrencilerin endişeli oldukları belirtildi.

BURSA 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:49

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