Öğrenciler okulda sesli kütüphane açtı Hef hafta bir kitap seslendirilerek okulun internet sitesinde yayınlanacak

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde öğrenci ve öğretmenlerin gayretleriyle kurulan Cemil Meriç Sesli Kütüphanesi hizmete girdi.

Orhangazi Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde Cemil Meriç adına açılan sesli kütüphanenin açılış törenine Orhangazi Kaymakamı Dr. Yalçın Yılmaz, Belediye Başkanı Bekir Aydın, Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Karatosun, protokol mensupları ile STK temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Necmi Kartal, Orhangazi ÇPAL ile ilgili bilgi sundu. Kartal, kütüphanenin bilhassa görme engelliler için önemine işaret etti. Kütüphaneye ismini veren Cemil Meriç’in kızı Ümit Meriç canlı telefon bağlantısı ile programa katılarak, Cemil Meriç Sesli Kütüphanenin kurulmasında katkısı olanlara teşekkür etti. Daha sonra projeyi yürüten edebiyat öğretmeni ve diğer öğretmenler proje ilgili bilgi aktardı. Öğretmenler, "Kitaplarımız Dile GeldiSesli Kütüphane" projesi dahilinde okulun kütüphanesinde bulunan kitapların öğrenci ve öğretmenler tarafından sesli olarak kayıt altına alınarak görme engelli vatandaşlarla buluşturmanın hedeflendiğini, bu doğrultuda her hafta yeni bir kitap kaydedilerek okulun web sitesinde yayınlandığını söyledi. Konuşmaların ardından projeye katkı sunan kişi ve kuruluşlar ile projeyi yürüten öğrenci ve öğretmenlere teşekkür plaketi ve belge takdimi yapıldıktan sonra kütüphanenin açılışı yapıldı.

BURSA 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:49

GÜNEŞ 08:19

ÖĞLE 13:16

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:03

YATSI 19:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.