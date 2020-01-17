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Bursa’dan Avrupa’ya uçuşlar başlıyor AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin: "Filibe - Üsküp - ...

İHA

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Filibe Üsküp Bursa ve Filibe Bursa Antalya uçak seferleri ile ilgili Bulgaristan'da yaptığı görüşmelerin olumlu geçtiğini, THY ile yapacağı görüşmenin ardından bu bölgelere Bursa'dan seferlerin başlayacağını söyledi. Esgin ile bir araya gelerek Bursa turizmini masaya yatıran Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya ise Bursa'nın ulaşımı artıkça kaderinin değişeceğine inandığını söyledi.

Bursa’dan Avrupa’ya uçuşlar başlıyor AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin: "Filibe - Üsküp - Bursa ve Filibe - Bursa - Antalya seferleri ile ilgili çalışmalarımız sürüyor" TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya: "Bölgenin ve şehrin gelişimi ulaşıma bağlı"

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Filibe Üsküp Bursa ve Filibe Bursa Antalya uçak seferleri ile ilgili Bulgaristan’da yaptığı görüşmelerin olumlu geçtiğini, THY ile yapacağı görüşmenin ardından bu bölgelere Bursa’dan seferlerin başlayacağını söyledi. Esgin ile bir araya gelerek Bursa turizmini masaya yatıran Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya ise Bursa’nın ulaşımı artıkça kaderinin değişeceğine inandığını söyledi.
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya Bursa’da AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ile birlikte Bursa’daki turistik mekanları gezerek incelemelerde bulundu. Esgin ve Bağlıkaya, Bursa’nın içerisinde barındırdığı, İnanç, Tarih, Kültür, Sağlık, Termal, Yaz ve Kış Turizmi ile 2020 yılında gerçekleşecek projelerle birlikte dünya sıralamasında kafaya oynayacağı müjdesini verdi.

Bursa’dan Avrupa’ya seferler başlıyor
AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Bursa'nın hava yolu ulaşımı için önemli bir il olduğunu, Yenişehir Havalimanı'nın da çok önemli bir misyonu olduğunu belirterek, "Elbette Sabiha Gökçen Havalima'nın yakınlığı, ellinin üzerinde yurt dışı uçuşuyla Bursa için de çok önemli bir çıkış noktası. Ancak Bursa Havalimanı son yıllarda gerçekleştirdiği aktivitesiyle altı şehre uçuşların gerçekleştiği, Türkiye’de üçüncü hat noktasına geldi. Elbette bunların sayısını arttırmayı istiyoruz. Daha fazla yurt içi destinasyona gitmek istiyoruz, Balkanlar özellikle Moskova, Paris’e, Üsküp’e ve Filibe’ye uçuşlarla ilgili bir gündemimiz var. Geçtiğimiz hafta Bulgaristan’da gerçekleştirdiğim temaslar oldu. İnşallah Türkiye Seyehat Acentaları Birliğinin desteğiyle bu süreci başlattık. Bursa ile Balkanların bu tarihi bağını hem ticari yönden hem de turizm yönünden daha etkili bir noktaya getirmek için bu süreci de yakından takip edeceğiz" dedi.
Dünyada alternatif turizmlerin hepsinin yapılabildiği Bursa'dan başka bir şehrin olmadığını söyleyen Esgin, "Bursa’da kış turizmini yapabiliyorsunuz, Bursa’da inanç, tarih ve kültür turizmini yapabiliyorsunuz. Bursa’da doğa turizmini yapabiliyorsunuz. Bursa’da termal turizm başta olmak üzere sağlık turizmini yerine getirebileceğiniz çok büyük bir potansiyeli içinde barındıran bir şehirden bahsediyoruz. Türkiye’nin turizmde yol aldığı çok önemli mesafeler var. Milli gelirimizde turizmin payı oldukça artıyor. Bununla birlikte yatırımlar artıyor, Türkiye, dünyanın çok önemli bir turizm destinasyonu. TÜRSAB da turizmcilerin ve seyahat acentalarının ortak bir çatı kuruluşu. Gerçekten sayın başkanın da Bursa’ya olan ilgisi bizi memnun ediyor. Tabi bu dönemde Bursa’nın bu konuda çok önemli bir çıkışı olacak. Bu çerçevede Uludağ çok önemli bir yere sahip. Uludağ’da devam eden yatırımlarımızı tamamlayarak dünyanın çok önemli bir kış turizm merkezi olarak konumlandırmak istiyoruz. Bunun yanı sıra, Longoz Ormanlarının içerisinde 300 çeşit kuş türünün olduğu Longoz Ormanlarını Türkiye’nin turizmine katmak için çalışmalarımız var. Aynı şekilde Mustafakemalpaşa, Uluabat Gölü, İznik Gölü çok önemli tabi bunlarla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor" dedi.
AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin sözlerini şöyle sürdürdü: "Bursa kent merkezimizde, sıcak su bölgesinde Bursa Büyükşehir Belediyemizin çalışmaları söz konusu. İnegöl ilçemizde yine Oylat bölgesi önemli bir termal turizm merkezi. Bursa gerçekten önümüzdeki süreçte başkanımızın da ifade ettiği gibi, İstanbul ile entegrasyona girmesi sonucunda yerli ve yabancı turist ayrımı yapmaksızın Bursa’ya ve Türkiye’nin değişik bölgelerine turizm aktivitesini daha katma değerli hale getirmeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz aylarda Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’un Bursa ziyaretinde önemli bir adım atıldı. Bu adımlardan birisi de, Baş Çarşı Meydan Projesi UNESCO Tarihi Miras Listesine giren Hanlar Bölgesi’nin önünü kapatan 60’lı yıllarda yapılan kötü bina stoklarının ortadan kaldırılarak, altı otopark olan bir meydanın yapılması gerçekten çok önemli bir adım olacak. O yapılar ortadan kalktığında 600 yıllık Osmanlı dönemi kimliğiyle bütün dünya yüzleşmiş olacak. Umuyorum ki bu projenin arkasından, Muradiye organik kent dokusu ile ilgili, Hisar bölgesindeki Osmangazi Belediyemizin çok önemli çalışmaları ortaya çıkacak. Muradiye’den başlayarak, Emirsultan ve Yeşil semtini de içine alarak Osmanlı gibi çok önemli bir projeksiyonu burada birlikte yapacağız."

"Bölgenin ve şehrin gelişimi ulaşıma bağlı"
TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya ise hem bölgenin hem de şehrin gelişiminin ulaşıma bağlı olduğunu belirterek, "Son yıllarda biliyorsunuz, karayolları açısından bakıldığı zaman Bursa rahat, ulaşılabilir bir şehir haline geldi. Karayolları sayesinde yeni köprüler ve viyadükler meydana çıkarıldı. Hava ulaşımı da karayolu kadar son derece önemli. Özellikle yurt içi ulaşım için hazırlanan bu hava limanları aslında yurt dışından buraya ulaşım sağlamalı. Bu konuda bölge vekillerimiz son derece aktif bir şekilde çalışıyor. Bursa’ya son çalışmalar sonucunda altı sefer sağlanıyor. İnşallah kısa sürede yurt dışı seferleri de burada bağlantılı olur. Bursa’nın ulaşımı artıkça kaderi değişecektir diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.
Bağlıkaya, geçtiğimiz yıl Türkiye turizminin oldukça verimli geçtiğini ve hedeflenen rakamlara ulaştıklarını da ifade ederek, "Kişi başı gelirle ilgili sıkıntılar vardı. Onlar da yavaş yavaş aşılmaya başlandı. Kişi başı gelirde otel dolulukları arttıkça, bölgeye turist geldikçe kişi başı harcamalar da yavaş yavaş yükseliyor. Ülkemizin değişik dönemlerde yaşadığı bazı sıkıntılardan dolayı turizm çok dalgalanmalı süreçlerden geçti. Ama çok çabuk toparlanıyor. Sektör son derece dinamik bir sektör, işine sahip işinin başında bir sektör. 2016 yılındaki sıkıntıları geride bırakıp 2019 yılında tekrardan rekor kırıp dünya sıralamasında altıncı sıraya yerleşmeyi başardı. Tanıtım anlamında biz destinasyon tanıtımına inanan bir kurumuz. Ülkenin tanıtımı, bilinirliğini sağlamak ayrı bir şey ama destinasyonların tanıtımı ülke tanıtımları kadar önemlidir. Bursa o açıdan bakıldığında önemli merkezlerinden bir tanesi. Hem termal, Hem Orta Doğu ve hem kış turizmi ve kış sporlarıyla oldukça önemli bir merkez. İstanbul’a yakın olması dolayısıyla 18 milyon nüfusa hitap eden bir bölge. Dolayısıyla biz de seyahat acentaları birliği olarak elimizden geldiği kadar tanınırlık bilinirlik anlamında katkıda bulunmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

BURSA

17 Ocak 2020 Cuma

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