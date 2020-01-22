Pompalı tüfekle 2 kişiyi böyle vurdu Bir kişinin öldüğü bir kişinin de pompalı tüfekle yaralandığı an kameraya yansıdı

Bursa'da alacakverecek meselesi yüzünden tartıştığı 1 kişiyi öldüren ve 1 kişiyi de pompalı tüfekle yaralayan zanlı, polis ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi. Zanlının 2 kişiyi pompalı tüfekle vurduğu olay anı ise çevrede bulunan iş yeri kameralarına yansıdı.

Olay, Pazartesi günü Nilüfer ilçesi Karaman Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. isimli zanlı, aralarında alacak verecek meselesi bulunan Yıldıray D. ve Nejdet Namık Y. ile cadde üzerinde buluşarak tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönünce, M.K. yanında bulunan pompalı tüfeği çıkararak Yıldıray ve Nejdet Namık'ı vurarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yıldıray ve Nejdet Namık Y.'yi çevrede bulunan çeşitli hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Yıldıray Y. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Nejdet Namık Y.'nin tedavisinin yoğun bakımda devam edildiği öğrenildi.

Pompalı tüfekle birlikte yakalandı

Pompalı tüfekle Yıldıray Y.'yi öldüren ve Nejdet Namık Y.'yi ağır yaralayan, Y.D. olayın ardından hızla bölgeden uzaklaştı. Zanlıyı yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerinde güvenlik kamerası incelemesinde zanlının M.K. olduğunu belirledi. M.K'yı yakalamak için çalışma başlatan ekipler, M.K.'yı Gürsu ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. M.K. emniyetteki sorgusunda "Alacak verecek meselesi" olduğu için vurduğunu itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından M.K. adliyeye sevk edildi.

Olay anı güvenlik kamerasında

Çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, M.K.'nın Yıldıray Ö. ve Nejdet Namık Y. ile bir süre cadde üzerinde konuştuğu görüldü. Bir süre aralarında tartışma çıkan grubu çevredeki vatandaşların ayırmak için araya girdiği ve daha sonra M.K.'nın pompalı tüfekle Yıldıray Ö. ve Nejdet Namık Y.'yi vurarak bölgeden hızla uzaklaştığı görüldü.

BURSA 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:46

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