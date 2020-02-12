Bursa, yenilenebilir enerji teknolojilerinde Danimarka ile iş birliği yapacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bursa, yenilenebilir enerji teknolojilerinde Danimarka ile iş birliği yapacak

İHA

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Danimarka İstanbul Başkonsolosu Anette Galskjot ve beraberindeki heyeti ağırladı. Ziyarette Bursa ve Danimarka arasında yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, bölgesel ısıtma ve atık yönetimi alanlarında iş birliği imkânları değerlendirildi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Danimarka İstanbul Başkonsolosu Anette Galskjot ve beraberindeki heyeti ağırladı. Ziyarette Bursa ve Danimarka arasında yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, bölgesel ısıtma ve atık yönetimi alanlarında iş birliği imkânları değerlendirildi.
Danimarka İstanbul Başkonsolosu Anette Galskjot başkanlığında Bursa’ya gelen heyet, BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Yönetim Kurulu Üyesi Osman Nemli, Meclis Divan Katibi Hakan Batmaz ve Enerji Konseyi Başkanı Erol Dağlıoğlu tarafından ağırlandı. Başkonsolosluk yetkililerinin yanı sıra Danfoss, Grundfoss, AET ve Logstor gibi Danimarka’nın enerji sektöründe önde gelen firma temsilcilerinin de yer aldığı ziyarette konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Bursa’da çalışmaları devam eden TEKNOSAB projesi hakkında bilgiler verdi. Yerli, yenilikçi ve yeşil anlayışı ile kurgulanan projede rüzgâr ve güneş başta olmak üzere pek çok sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kaynağından yararlanılacağını ifade eden Şener, “TEKNOSAB’da inşâ edilecek binaların tamamının çatısında güneş panelleri olacak. Bölgedeki enerji ihtiyacının yüzde 40’ını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamayı hedefliyoruz. Enerji çözümleri konusunda dünyanın lider ülkeleri arasında yer alan Danimarka’nın tecrübelerinden istifade etmek isteriz. Bursa ve Danimarkalı firmaların enerji alanında iş birliklerini desteklemek için çalışmaya hazırız” dedi.
Danimarka İstanbul Başkonsolosu Anette Galskjot, Türkiye ve Danimarka’nın enerji alanında karşılıklı faydaya dayalı bir ortaklık geliştirmek amacıyla çalıştığını söyledi. Danimarka Enerji Ajansı ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı arasında imzalanan stratejik iş birliği anlaşması çerçevesinde bu çalışmaların sürdüğünü anlatan Galskjot, “Türkiye'nin ısı potansiyeli ve farklı konularda birçok projemiz var. Bu projelerimizden biri Türkiye’de Isı Piyasası Kanunu hazırlanması. Şu ân taslak çalışması süren kanunun bu yıl içerisinde tamamlanmasını bekliyoruz. Türkiye’nin ilk ısı kanunu olacak bu çalışma dolayısıyla Türkiye ısı haritası da hazırlandı. Bu haritadan yola çıkarak düşük karbon ekonomisine geçiş için çözüm üreticelek” diye konuştu.
Bölgesel ısıtmanın söz konusu kanunda yer alacak önemli konulardan biri olduğunu ifade eden Başkonsolos Galskjot, “Bölgesel ısıtma, bir bölge veya şehri sürdürülebilir ve ucuz mâliyetle ısıtmak için çok başarılı bir uygulama. Şu an Soma’da 10 binden fazla konut bölgesel ısıtma sistemleri ile ısınıyor. Sinop ve Gaziantep’te projeler hazırlanıyor. Önemli bir sanayi şehri olan Bursa’da da bu sistem değerlendirilebilir. Danimarkalı firmalar bu alanda Bursa’ya yatırım yapmak için oldukça istekli” dedi.
“Atık yönetiminde aşama kaydetmeliyiz”
Türkiye’nin enerji kaynakları açısından zengin bir ülke olmadığını hatırlatan BTSO Enerji Konseyi Başkanı ve Meclis Üyesi Erol Dağlıoğlu, ekonomik büyüme için artan enerji ihtiyacının uygun maliyetli etkin çözümlerle karşılanması gerektiğini vurguladı. Bursa’da çok sayıda sanayi bölgesi bulunduğunu ifade eden Dağlıoğlu, “Özellikle atık yönetimi konusunda aşama kaydetmemiz gerekiyor. Bu atıkları bertaraf edip enerjiye dönüştürmek sanayicimiz açısından büyük bir kazanç olacaktır. Danimarka’nın bu konuda çok ileri bir seviyede olduğunu biliyoruz. Enerji Konseyi olarak başta atık yönetimi konusu olmak üzere Bursa ve Danimarkalı firmaların ortaklıklarını artırmak için çalışacağız” diye konuştu.
Toplantı heyette yer alan firma temsilcilerinin enerji alanındaki teknolojilerine dâir bilgiler vermesinin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İTSO’dan eğitime önemli destek
YEREL HABERLER İTSO’dan eğitime önemli destek
Yazıcı: "Her bir kardeşim siyonist İsrail'i mahkemeye versin"
YEREL HABERLER Yazıcı: "Her bir kardeşim siyonist İsrail'i mahkemeye ...
Ölü bulunan 9 yaşındaki Muhammed'in 14 yaşındaki ablası da işkence mağduru çıktı
YEREL HABERLER Ölü bulunan 9 yaşındaki Muhammed'in 14 yaşındaki ...
Elektrik kesintilerine hızlı çözüm üreten sistem
YEREL HABERLER Elektrik kesintilerine hızlı çözüm üreten sistem
Dündar’dan Sağlık Müdürü Kaşıkçı’ya hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Dündar’dan Sağlık Müdürü Kaşıkçı’ya hayırlı olsun ...
Bursaspor transferi duyurdu
YEREL HABERLER Bursaspor transferi duyurdu
Bursaspor'dan altyapıya bir transfer daha
YEREL HABERLER Bursaspor'dan altyapıya bir transfer daha
Anne adayları için gebe okulu
YEREL HABERLER Anne adayları için gebe okulu
Bursaspor transferi duyurdu
YEREL HABERLER Bursaspor transferi duyurdu
Boşnaklar birlik beraberlik için bir araya geldi Vatan sevdalıları Bosnalı sanatçıyı Bursa'ya getirdi
YEREL HABERLER Boşnaklar birlik beraberlik için bir araya ...
İnegöl'de kaza: 1 yaralı
YEREL HABERLER İnegöl'de kaza: 1 yaralı
Yalova Belediyesi operasyonunda 2 tutuklama
YEREL HABERLER Yalova Belediyesi operasyonunda 2 tutuklama
Vücudunda yanık ve kesi izleri bulunmuştu...9 yaşındaki Muhammed'in ölümünde şok gelişme Küçük çocuğun ölümünde soruşturma derinleştiriliyor Komşuların 7 ay önce CİMER'e yazdıkları mektup ortaya çıktı
YEREL HABERLER Vücudunda yanık ve kesi izleri bulunmuştu...9 ...
Uludağ'da herkes kaydı, onlar gelin saçı yaptı Kayak pistlerinde eksi 5 derecede gelin saçı yaptılar
YEREL HABERLER Uludağ'da herkes kaydı, onlar gelin saçı yaptı Kayak ...
Bursa’da spastik çocuklara 100 yataklı hastane müjdesi
YEREL HABERLER Bursa’da spastik çocuklara 100 yataklı hastane ...
Oylat'a kardeş geliyor Kurşunlu'ya ikinci Oylat kurulacak
YEREL HABERLER Oylat'a kardeş geliyor Kurşunlu'ya ikinci Oylat ...
Uludağ’da yaban hayvanlarına kar motorlarıyla yem götürüldü
YEREL HABERLER Uludağ’da yaban hayvanlarına kar motorlarıyla yem ...
Uludağ'ı sis bastı, pistler vatandaşlara kaldı Uludağ'da göz gözü görmüyor
YEREL HABERLER Uludağ'ı sis bastı, pistler vatandaşlara ...
Park halindeki minibüs alev aldı, geriye iskeleti kaldı
YEREL HABERLER Park halindeki minibüs alev aldı, geriye iskeleti ...
Park halindeki minibüs alev alev yandı
YEREL HABERLER Park halindeki minibüs alev alev yandı
Suriyeli Muhammet evinde ölü bulundu (2)
YEREL HABERLER Suriyeli Muhammet evinde ölü bulundu (2)
Galatasaray Doğa Sigorta - TOFAŞ: 98-81
YEREL HABERLER Galatasaray Doğa Sigorta - TOFAŞ: 98-81
Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Kavga ihbarına çağırdıkları jandarmayı meşalelerle karşıladılar
YEREL HABERLER Kavga ihbarına çağırdıkları jandarmayı meşalelerle ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X