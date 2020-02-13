Düşük hızda idrar prostat büyümesi habercisi

Medicana Bursa Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Mesut Yeşil, erkeklerde özellikle 45 yaşından sonra görülmeye başlayan prostat büyümesinin bazen sadece irileşme olarak kalabilirken, bazen de kansere dönüşebileceğini söyledi.

Op. Dr. Mesut Yeşil, idrarın hemen gelmemesi ve bir süre beklenilmesi, sık idrara çıkma, gece uykudan uyanıp idrarını yapma, idrarda kanama olması, idrarın tam yapılmaması sonucu ağrı ve idrar kaçırma gibi durumlarda vakit kaybetmeden hekime başvurulması gerektiği uyarısında bulundu. Yeşil, "İdrar akımının yavaşlaması ile kendini gösteren prostatlardaki büyüme, ayakta veya oturarak idrar yaparken hastanın ileriye doğru idrarını yapamama, idrarın kesik kesik gelmesi, damlalar halinde akması, idrarı tam boşaltamama hissi ile kendini gösteriyor’’ dedi.

İdrar akış hızı ne olmalı?

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Mesut Yeşil, yaptığı açıklamada idrar akış hızının normal maksimum idrar akış hızı saniyede 15 ml, ortalama akış hızı ise 10 ml olması gerektiğini ve normal idrar yapma süresinin ise 30 saniye yani yarım dakika olduğunu vurguladı. Yeşil ayrıca, ’’İyi huylu prostat büyümesinde prostat idrar yolunu tıkıyorsa bu değerlerde azalma gözükecek ve idrar yapma süresi uzayacaktır’’ dedi.

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