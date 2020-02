Bursalı Tekstilciler Paris’te BTSO Üyeleri Texworld Fuarı’nda

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) üyeleri, Küresel Fuar Acentesi projesi kapsamında yurt dışına açılmaya devam ediyor. Tekstil sektörü temsilcileri, alanında Avrupa’nın en büyük fuarı olarak kabul edilen Texworld’ü ziyaret etti.

BTSO, Bursa ekonomisinin ihracata dayalı büyüme hedefiyle sektörlerin gücünü uluslararası platformlara taşımayı sürdürüyor. BTSO ve KOSGEB destekleriyle düzenlenen organizasyonda 30 firmadan 80’i aşkın sektör temsilcisi Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleştirilen Texworld Fuarı’na ziyarette bulundu. Bursa iş dünyası temsilcileri, sektördeki yenilikleri yakından inceleme fırsatı bulurken, uluslararası firmalarla da yeni iş birliklerinin yollarını aradı. Yurt dışı fuar organizasyonu kapsamında BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, BTSO Tekstil Konseyi Başkanı Bayram Uçkun ve Heyet Başkanı Alaeddin Dağlı ile birlikte Texworld’de stant açan Bursalı firmaları ziyaret etti.

“Bursa istikrarını koruyor”

Meclis Başkanı Ali Uğur, tekstil sektöründe Türkiye’nin lider kentlerinden olan Bursa’nın tasarım ve kalite bakımından dünya standartlarında olduğunu vurguladı. Küresel Fuar Acentesi kapsamında düzenlenen yurt dışı programının firmalar için oldukça verimli geçtiğini dile getiren Ali Uğur, “Burada stant açan firmalarımızı ziyaret etme fırsatı bulduk. Tekstil sektörünün buluşma merkezleri arasında yer alan Texworld’de Bursa firmalarımızın da istikrarlı bir şekilde yer alması oldukça önemli. Fuarın tüm firmalarımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi. Ali Uğur ayrıca Çin Halk Cumhuriyeti’nde yaşanan “Corona Virüsü” vakalarının fuara yansıdığını ve bu yıl Çinli katılımcı sayısının azaldığını da sözlerine ekledi.

Bursa tekstilinin önemi sürekli artıyor

BTSO Tekstil Konseyi Başkanı Başkanı Bayram Uçkun da BTSO öncülüğünde düzenlenen yurt dışı iş gezilerinin firmalara yeni ihracat bağlantıları kurma noktasında önemli imkanlar sağladığına dikkat çekti. Bayram Uçkun, “Fuarlarda gerçekleşen iş görüşmeleri yeni ticaret köprülerinin kurulmasına imkan sağlıyor. Paris temaslarımızda da sektörümüzün üretim kalitesinin büyük ilgi gördüğüne bir kez daha şahit olduk.” diye konuştu.

“Bursa firmaları her geçen yıl etkinliğini artırıyor”

Heyet Başkanı Alaeddin Dağlı ise tekstil sektörü temsilcilerinden oluşan heyetin fuarda son moda ve trendleri yerinde inceleme fırsatı yakaladığını belirterek, “Firmalarımızın buradaki etkinlikleri her geçen yıl artıyor. İş dünyası temsilcilerimizin dış ticaret hacmine katkı sağlayan başarılı çalışmalarından dolayı BTSO Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İbrahim Burkay ve ekibine teşekkür ederim.” dedi.

BTSO VE KOSGEB destek veriyor

BTSO ve KOSGEB, Küresel Fuar Acentesi kapsamında düzenlenen iş gezilerine katılan firmaların ulaşım, konaklama ve rehberlik ücretleri gibi harcamalarına kolaylık sağlamaya devam ediyor. KOSGEB, organizasyonlara katılan firmalara yakın ülkeler için 5 bin lira, uzak ülkeler için de 10 bin TL’ye kadar destek sunarken; BTSO da başvuru yapan her üyeye yılda iki defaya mahsus olmak üzere 1.000 TL destek veriyor. BTSO üyeleri, uluslararası fuar takvimine ilişkin bilgilere www.kfa.com.tr adresinden ulaşabiliyor. Bursa iş dünyası temsilcileri sektörlerine ilişkin uluslararası nitelikteki organizasyonlari çin başvurularını da yine söz konusu web sitesi üzerinden gerçekleştirebiliyor.

