Eğitim BirSen Bursa 1 No’lu Şube Başkanı Ramazan Acar, sendikalarının kuruluşunun 28’nci yılı münasebetiyle açıklamalarda bulundu.

EğitimBirSen’in eğitimci, şair ve yazar Mehmet Akif İnan ve arkadaşları tarafından 14 Şubat 1992’de, eğitim çalışanlarının haklarının ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi, yasakların kaldırılması, özgürlük alanlarının genişletilmesi maksadıyla kurulduğunu hatırlatan Acar, “Birlerle başlayan sendikal yürüyüşümüz, hakka ve haklılığa dayanan gücüyle 2011’de zirveye çıkarak eğitim çalışanlarının genel yetkili sendikası, bugün ise 450 bin üyesiyle Türkiye’nin en büyük sendikası ve sivil toplum örgütü olmuştur. Başarılarla dolu geçmişi, umut verici gelecek vizyonuyla EğitimBirSen, kuruluş ilkeleri doğrultusunda 28 yıldır hak, emek ve özgürlük mücadelesini, birlik ve kardeşlik yolculuğunu sürdürmektedir” dedi.

Alışılagelmiş sendikacılıktan bambaşka bir tarzla, sorunun değil, çözümün parçası olan bir tutumu hayata geçirdiklerini belirten Ramazan Acar, EğitimBirSen’in söylemleri, eylemleri, hassasiyeti, sorumlu davranışı, araştırmacılığı, çözüm teklifleriyle hizmet, kültür, çözüm odaklı sendikacılığın merkezi, eğitim çalışanlarının güçlü sesi, kazanımların adresi olduğuna dikkat çekti.

“EğitimBirSen’in tarihî bir dönem sayılacak 28 yıllık mücadele geçmişi, Türkiye’nin karanlıklardan aydınlığa, darbe dönemlerinden demokrasiye, geri kalmışlıktan ilerlemeye geçiş tarihidir” diyen Acar, “Kurulduğundan bu yana, bilgi ve eğitim odaklı olarak demokratik alanın genişlemesi, hak ve özgürlüklerin yaygınlaşması için yoğun çaba gösteren EğitimBirSen’in, Türkiye’nin her demokratik kazanımında teri, yeri ve payı vardır” diye konuştu.

İnanca baskının sembolü hâline gelen baş örtüsü yasağının kaldırılmasının, Eğitim BirSen’in örgütlü kararlılığının neticesi olduğunu belirten Acar, şu şekilde devam etti:

“Toplumu eğitim üzerinden şekillendirmek isteyen vesâyet düzeninin dayatması olan sekiz yıllık kesintisiz mecburî eğitimden vazgeçilmesi EğitimBirSen’in verdiği mücadeleyle mümkün olmuştur. Katsayı engeliyle çocuklarımızın mağdur edilmesinin önüne geçilmesinde, yeni müfredat çalışmalarının tamamlanmasında EğitimBirSen’in sözü yükseltmesinin, mücadelesinin payı büyüktür. İmam hatiplerin önünün açılmasından okullara Kur’an ve siyer derslerinin konulmasına, apoletli eğitimin sınıftan çıkarılmasına kadar eğitimde birçok totaliter uygulamanın sonlanmasında EğitimBirSen’in teri ve imzası vardır.”

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