Bursa Teknik Üniversitesi’ne ‘İHA Eğitim Kuruluşu’ Yetkisi

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından ‘İnsansız Hava Aracı Eğitim Kuruluşu’ olarak yetkilendirildi.



BTÜ öğrencileri, akademisyenlerinin danışmanlığında kendilerinin tasarlayarak ürettiği otonom araçlarla 2013 yılından bu yana ulusal ve uluslararası insansız hava araçları yarışlarında dereceler almaktalar. Bununla birlikte Bursa Teknik Üniversitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde başlatılan ‘Yerli ve Milli Teknoloji Hamlesi’nin bir göstergesi olan TEKNOFEST’in de akademik paydaşları arasında yer alıyor. BTÜ ilgili akademik birimleri ve öğretim üyelerinin Tarım ve Orman Bakanlığı ile ortaklaşa sürdürdüğü projelere verdiği destekle bölgesinde İHA eğitimi ve uygulamaları konusunda etkin bir rol üstlenmektedir. Tüm bu deneyimleri ve teknik altyapısı ile BTÜ, sahip olduğu bilgi birikimini akademik hayata entegre ederek İHA Eğitim Kuruluşu olmaya hak kazandı.



Bursa Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) Müdürü ve Orman Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ali İhsan Kadıoğulları konu ile ilgili yaptığı açıklamasında, “BTÜ SEM olarak yaşam boyu gelişim ve öğretimi desteklemek amacıyla Bursa ve çevre illerden katılımcılarımıza ihtiyaç duyulacak her alanda eğitimler verebilecek kapasitedeyiz. Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz altyapı çalışmaları sonrasında yaptığımız başvuruyu değerlendiren Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Bursa Teknik Üniversitesi’ni TRİHAE57 lisans numarasıyla ‘İnsansız Hava Aracı Eğitim Kuruluşu’ olarak yetkilendirdi. Bu yetki ile Bursa ve tüm Türkiye’de İHA0 VE İHA1 sınıflarında insansız hava aracı ticari pilot eğitimi verebileceğiz. Şubat ayı sonunda başlayacak eğitimler için başvuru almaya başladık. Yasal mevzuat doğrultusunda eğitimler, İHA0 için 12 saat, İHA1 için ise 36 saat şeklinde gerçekleştirilecek ve her lisans grubunda fazladan 3 saat uygulama eğitimi verilecek. Eğitim sonunda başarılı olanlar İHA0 ve İHA1 ehliyeti almaya hak kazanarak ilgili sektörlerde ticari İHA pilotu olarak çalışabilecekler.” ifadelerini kullandı.

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