Zabıtadan sıkı denetim

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede unlu mamûller imâl eden iş yerlerini ve ekmek fırınlarını denetledi.

Zabıta ekipleri, yıl boyunca rutin aralıklarla gıda üretimi ve satışı yapılan işyerlerini denetliyor. İnegöl’de faaliyette bulunan ekmek fırınları ile unlu mamûller üreten iş yerlerine yönelik denetim yapıldı. Ekipler, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatlarının olup olmadığı, iş yerinin genel temizliği, tertip ve düzeni, gramaj kontrolleri, fiyat târifeleri ve etiket kontrolü, ambalajlı ürünlerin son tüketim tarihi kontrolleri ile faaliyet konusu haricinde ürün kontrolleri gibi birçok hususta denetimler yaptı.

Yetkililer, “Zabıta Müdürlüğümüz tarafından yapılan denetimlerde toplam 95 ekmek fırını ve unlu mamûller alanında faaliyet gösteren işletme denetlendi. Bu denetimlerde 10 adet ruhsatsız işletmeye işlem yapıldı. 13 adet işletmeye eksik gramajdan dolayı cezaî işlem uygulandı. 3 adet işletmeye temizlik ve hijyen kurallarına uyulması sebebiyle ceza kesildi. 10 adet işletmeye ise faaliyet konusuna girmeyen ürün satışından dolayı cezaî müeyyide uygulanmıştır. Halkımızın sağlık ve esenliği için denetimlerimiz 7/24 esasına göre devam etmekte olup, her türlü görüş ve şikâyetlerinizi 153 No’lu Belediyemiz Çözüm Merkezine iletebilirsiniz” dedi.

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