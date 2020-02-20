Bursa’da öğrencilere ‘âfet eğitimi’

Bursa İl Âfet ve Âcil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Millî Eğitim il Müdürlüğü arasında âfet eğitim protokolü imzalandı.

AFAD, Bursa'nın birinci derece deprem kuşağında olması sebebiyle eğitimlerini hızlandırdı. Çocuk ve gençlerin de, eğitim hayatında âfete karşı bilinçli düşünce ve davranışlar içerisinde olmalarını önemseyen AFAD, Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği yaptı. 6. sınıf öğrencilerini kapsayan uygulamayla Yıldırım’daki AFAD Eğitim Merkezi’nin okullar tarafından ziyaret edilmesi plânlanıyor.

Dünyada da örnek teşkil eden AFAD Bursa Âfet Eğitim Merkezi’nde, özellikle âfet türleri, canlı ve cansız varlıklara etkileri, ‘simülasyon’ yönteminin haricinde farklı unsurlar da bulunuyor. Fizikî tahribatı örnekleyen enkaz koridoru, ilk yardım eğitimi, bilgilendirmetest köşesi ve 5 boyutlu sinema salonu, sergi alanı, seminer ve bilgilendirme salonlarının yanı sıra, çocuk oyun alanı ve kafeterya gibi sosyal unsurlar da yer alıyor.

AFAD Bursa Âfet ve Âcil Durum İl Müdürü Yalçın Mumcu’nun yönetimindeki AFAD Bursa, başarılı çalışmaları ve ülkenin dört yanına destek veren tecrübesiyle örnek teşkil ediyor.

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