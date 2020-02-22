Bursa'da Alkollü Sürücü Duran Araca Çarptı Öksürük Krizi Girince Kaza Yaptı

Bursa'da otomobili ile dönüş yapmak istediği esnada öksürük tutan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki otomobillere çarptı.

Kaza, Mustafakemalpaşa ilçesiHamzabey Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 MEL 68 plakalı araç sürücüsü M.T., ailesiyle birlikte Pazaryeri Sokak’dan Mustafakemalpaşa Kapalı Pazar yerine doğru dönmek istedi. Dönüş yaptığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek, park halindeki lüks araca çarptı. Kaza sonucu iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen trafik ekipleri, sürücü M.T.'ye alkol kontrolü yaptı. Kontrollerde sürücünün 0.73 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili tutanak tutularak işlem yapılırken alkollü sürücünün ehliyetine 6 ay süre ile el konuldu. İşlemlerin tamamlanmasının ardından M.T.’nin sürdüğü araç, bir yakınına teslim edildi.

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