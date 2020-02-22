Kestel'de düzenlenen üç aylara girerken 'dua gecesi'ne yoğun ilgi

Kestel Belediyesi tarafından düzenlenen 'üç aylara girerken dua gecesi' programı yoğun ilgi gördü.

Kestel Belediyesi tarafından yeni Kültür Merkezi’nde 'Üç aylara girerken dua gecesi' adlı program tertip edildi. İlahiyatçıyazar Ömer Döngeloğlu, hafız Mehmet Bilir ve Ali Tel ile Sedat Uçan'ın sahne aldığı programa Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Süleyman Çelik, Kestel Kaymakamı Ahmet Karakaya, Kestel Belediye Başkanı Mimar Önder Tanır ile başkan yardımcıları, AK Parti Kestel İlçe Başkanı Mustafa Bayrak ve vatandaşlar katıldı. Program, Kur'anı kerim tilâveti ve ilahilerle başladı. Daha sonraya kürsüye çıkan Ömer Döngeloğlu, sohbetleri ve anlattıklarıyla duygu dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Kestelliler unutulmaz bir gece yaşadı.

Belediye Başkanı Mimar Önder Tanır, "Belediyemiz tarafından şubat ayı etkinlikleri kapsamında dolu dolu bir takvim geçirdik. Bugün de, değerli ilahiyatçılarımızı ve hafızlarımızı misafir ettiğimiz 'üç aylara girerken dua gecesi’ etkinliğimize hemşehrilerimizin yoğun ilgisinin olduğunu görmek bizleri çok mutlu etti. Bizler de recep, şaban ve ramazan aylarını içerisine alan, bereket ve huzur dolu günlerin başlangıcı olan üç ayları idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu aylar maneviyatın ve dini duyguların yoğunluk kazandığı, dayanışma, yardımlaşma, merhamet hislerimizin en üst noktaya ulaştığı, iyiliklerin ve güzelliklerin arttığı önemli ve özel zamanlardır. Kestel’imizin, milletimizin ve bütün İslam âleminin mübarek üç aylarını tebrik eder, barışa ve huzura vesile olmasını dilerim’’ dedi.

Üç ayların İslam alemine hayırlar getirmesini dileyen Ömer Döngeloğlu, "Mübarek üç aylara sayılı günler kaldı. Bu vesileyle, Kestel Belediyemiz tarafından organize edilen, Kur'anı kerim ziyafetinin yaşandığı, duaların edildiği, sohbetlerin yapıldığı bu gece, manevi iklime hazırlıklı olmak için güzel bir program oldu. Dünya üzerindeki koronavirüsü salgını, memleketimizde yaşanan doğal afetler, Libya’da ve Suriye’deki askerlerimizin zorlu bir imtihandan geçtiği bu dönemde en çok duaya sarılmalıyız’’ diye konuştu.

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