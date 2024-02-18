Kapalı olan iş yerine pompalı tüfekle ateş edip kaçtı BURSA'nın İnegöl ilçesinde ambalaj satışı yapılan iş yerinin önüne otomobille gelen R.K. isimli şüpheli, pompalı tüfekle ateş ederek kaçtı. Kapalı olan iş yerinin camları kırılırken, polis kaçan saldırganı arıyor. Olay saat 16.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Mesudiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde faaliyet gösteren ambalaj satışı yapılan Burak T.'ye ait iş yerinin önüne otomobiliyle gelen şüpheli, pompalı tüfekle 3 el ateş ederek kaçtı. Saldırıda iş yerinin camları kırılırken, ihbarla olay yerine gelen polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Saldırıyı gerçekleştiren ve isminin R.K. olduğu öğrenilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 18.02.2024 - 19:48 Güncelleme: 18.02.2024 - 19:48 facebook

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