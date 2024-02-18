Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Kapalı olan iş yerine pompalı tüfekle ateş edip kaçtı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde ambalaj satışı yapılan iş yerinin önüne otomobille gelen R.K. isimli şüpheli, pompalı tüfekle ateş ederek kaçtı. Kapalı olan iş yerinin camları kırılırken, polis kaçan saldırganı arıyor. Olay saat 16.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Mesudiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde faaliyet gösteren ambalaj satışı yapılan Burak T.'ye ait iş yerinin önüne otomobiliyle gelen şüpheli, pompalı tüfekle 3 el ateş ederek kaçtı. Saldırıda iş yerinin camları kırılırken, ihbarla olay yerine gelen polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Saldırıyı gerçekleştiren ve isminin R.K. olduğu öğrenilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 19:48 Güncelleme: 18.02.2024 - 19:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kapalı olan iş yerine pompalı tüfekle ateş edip kaçtı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA’nın İnegöl ilçesinde ambalaj satışı yapılan iş yerinin önüne otomobille gelen R.K. isimli şüpheli, pompalı tüfekle ateş ederek kaçtı. Kapalı olan iş yerinin camları kırılırken, polis kaçan saldırganı arıyor. Olay saat 16.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Mesudiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde faaliyet gösteren ambalaj satışı yapılan Burak T.’ye ait iş yerinin önüne otomobiliyle gelen şüpheli, pompalı tüfekle 3 el ateş ederek kaçtı. Saldırıda iş yerinin camları kırılırken, ihbarla olay yerine gelen polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Saldırıyı gerçekleştiren ve isminin R.K. olduğu öğrenilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 31 Mart mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 31 Mart mesajı
        Maçta 3 gol var!
        Maçta 3 gol var!
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        İple boğup hafriyat alanına gömdü
        İple boğup hafriyat alanına gömdü
        Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Yol verme tartışması! Taksiciden iki kurşun
        Yol verme tartışması! Taksiciden iki kurşun
        Cinsel saldırı ve darp suçlamasıyla tutuklandı, rapordaki detayla tahliye oldu
        Cinsel saldırı ve darp suçlamasıyla tutuklandı, rapordaki detayla tahliye oldu
        Navalny'nin ölümünün ardından eşinden ilk paylaşım
        Navalny'nin ölümünün ardından eşinden ilk paylaşım
        İliç'te bilirkişi raporu! Çatlak fotoğrafları ortaya çıktı
        İliç'te bilirkişi raporu! Çatlak fotoğrafları ortaya çıktı
        Gemi mürettebatı 4'üncü gününde aranıyor
        Gemi mürettebatı 4'üncü gününde aranıyor
        54 yılda Burdur Gölü'nün yüzde 47'si yok oldu
        54 yılda Burdur Gölü'nün yüzde 47'si yok oldu
        Sevda Ferdağ toprağa verildi
        Sevda Ferdağ toprağa verildi
        Trump dev para cezasının ardından yeni markasını tanıttı
        Trump dev para cezasının ardından yeni markasını tanıttı
        Aykırı başkanın tartışma yaratan 'devrimleri'
        Aykırı başkanın tartışma yaratan 'devrimleri'
        Aboubakar ve Masuaku sahne alıyor!
        Aboubakar ve Masuaku sahne alıyor!
        "Hayalim İstanbul'u terk etmek"
        "Hayalim İstanbul'u terk etmek"
        "4 kırmızı kartı da atladı"
        "4 kırmızı kartı da atladı"
        "Galibiyet Kartal'a yazar"
        "Galibiyet Kartal'a yazar"
        Haluk Levent'e 'Vatanseverlik Ödülü'
        Haluk Levent'e 'Vatanseverlik Ödülü'
        Atatürk'e vize verdi
        Atatürk'e vize verdi

        Benzer Haberler

        Marmara'da batan geminin 5 mürettebatını özel eğitimli 19 dalgıç arıyor; Ze...
        Marmara'da batan geminin 5 mürettebatını özel eğitimli 19 dalgıç arıyor; Ze...
        Halk otobüsü ile çarpışan otomobilde ölen Mert, askere gideceği gün toprağa...
        Halk otobüsü ile çarpışan otomobilde ölen Mert, askere gideceği gün toprağa...
        Marmara'da batan geminin 5 mürettebatını özel eğitimli 19 dalgıç arıyor; Ze...
        Marmara'da batan geminin 5 mürettebatını özel eğitimli 19 dalgıç arıyor; Ze...
        Marmara'da batan geminin 5 mürettebatını özel eğitimli 19 dalgıç arıyor; Ze...
        Marmara'da batan geminin 5 mürettebatını özel eğitimli 19 dalgıç arıyor; Ze...
        Uludağ'da telesiyejden sarkan tatilci kamerada
        Uludağ'da telesiyejden sarkan tatilci kamerada
        Marmara'da batan geminin 5 mürettebatını özel eğitimli 19 dalgıç arıyor; Ze...
        Marmara'da batan geminin 5 mürettebatını özel eğitimli 19 dalgıç arıyor; Ze...