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        GÜNCELLEME 4 - Marmara Denizi'nde batan geminin mürettebatını arama çalışmaları 4. gününde sürüyor

        Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan ve dün bir kişinin cansız bedenine ulaşılan "Batuhan A" adlı kargo gemisindeki diğer 5 kişi için yürütülen arama kurtarma çalışmaları kapsamında, enkaza yapılan yedinci dalışta sancak koridoru görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 20:50 Güncelleme: 18.02.2024 - 20:50
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        GÜNCELLEME 4 - Marmara Denizi'nde batan geminin mürettebatını arama çalışmaları 4. gününde sürüyor
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        Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan ve dün bir kişinin cansız bedenine ulaşılan "Batuhan A" adlı kargo gemisindeki diğer 5 kişi için yürütülen arama kurtarma çalışmaları kapsamında, enkaza yapılan yedinci dalışta sancak koridoru görüntülendi.

        Bursa'nın Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi açıklarında, 51 metre derinlikte deniz tabanına oturduğu görüntüleme cihazlarıyla belirlenen gemiyle ilgili çalışmalarda 852 personel görev alıyor.

        Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Akın gemisinde görevli dalgıçlar, kargo gemisinin enkazına dün yaptıkları iki dalışın ardından bugün de dalış gerçekleştirdi.

        Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, arama çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Dalgıçlarımız, şu anda dalış gerçekleştirdi." dedi.

        TCG Akın gemisinde görevli dalgıçlar ile Nene Hatun gemisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait ROV cihazlarıyla sudaki arama faaliyetleri devam ediyor.

        Cihazlardan alınan görüntüler ve dalış yapılan bölgedeki bilgiler neticesinde sabahın erken saatlerinde çalışmalar tekrar yoğunlaştı.

        Dalgıçlar, uygun koşulların sağlanmasının ardından dalışa başladı.

        Denizdeki çalışmaların yanı sıra karada yapılan tarama faaliyetlerine AFAD, JAK, JÖH, Deniz Polisi, NAK, AKUT, ANDA, İHH ve belediyelere ait arama kurtarma ekipleri destek veriyor.

        - Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları midye çiftliğini tarıyor

        Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli dalgıçlar, geminin enkazından 6 kilometre uzaklıkta bulunan midye çiftliğine dalış gerçekleştirdi.

        Kurşunlu Limanı civarındaki çiftlikte tarama gerçekleştirilen ekipler, SG-43 botuyla bölgede dalış hazırlıkları yaptı.

        Gerekli güvenlik önlemlerinin ardından iki dalgıç, 20 metre derinlikteki midye çiftliğine daldı.

        Geminin enkazında TCG Akın gemisinin dalgıçları taramayı sürdürürken alternatif noktalarda da ekipler çalışmalarına devam ediyor.

        - "Devletimizin tüm imkanlarıyla sahada çalışmaya devam ediyoruz"

        Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, botlarla, su altı görüntüleme ve sonar sistemleriyle çalışma yürütüldüğünü bildirdi.

        "Yanal taramalı sonar" cihazıyla alan taraması yapıldığını belirten Demirtaş, "Şüphelenilen noktalara su altı görüntüleme robotuyla dalış çalışmaları devam etmektedir. Kayıp mürettebatımız için devletimizin tüm imkanlarıyla sahada çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        - Enkaza yedinci dalış gerçekleştirildi

        TCG Akın gemisinin öncülüğünde kargo gemisindeki tarama çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda geminin enkazına dalgıçlar tarafından yedinci dalış yapıldı.

        Dalgıçlar, mürettebat kamaralarının bulunduğu güvertenin sancak koridorunu taradı. Ana güvertenin aşağısında bulunan kısmın sular altındaki hali de dalgıç kamerasına yansıdı.

        Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluğundaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında kıyıdan 4 mil uzakta batmıştı. Görüntüleme cihazlarıyla yapılan çalışmalarda geminin enkazının, 51 metre derinlikte deniz tabanına oturduğu belirlenmişti.

        Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli dalgıçların 17 Şubat'ta gerçekleştirdikleri iki dalışta gemide aşçı olarak çalışan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'ın cansız bedenine ulaşılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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