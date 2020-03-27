Her şey çocukların eğitimi için

Kendi öğretmenleriyle uzaktan eğitime katılan Özel Altınşehir Okulları öğrencileri, tatil süresince çözecekleri soru bankası kitapları da evlerine kadar teslim edildi.

Özel Altınşehir Okulları öğrencileri, kendileri için kurulan Altınşehir UZEM sisteminden kendi öğretmenleriyle uzaktan eğitim alırken, evlerine kadar teslim edilen soru bankalarıyla da derslerini pekiştiriyor. İlk günden itibaren sıfır hatayla günü kapatan okul tüm öğrencilerinin kitap ve deneme sınavlarını da evlerine göndererek tamamladı. 8. sınıflar için Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, inkılap tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil, matematik ve fen bilimleri konularını içeren LGS ve 12. sınıflar için TYTAYT konularının tümünü içeren 3 klasik ve 2 de online deneme sınavları öğrencilere ulaştırıldı. Tatilin uzaması durumunda ise bu hizmet değişik soru kitapçıklarıyla devam edecek.

Özel Altınşehir Okulları Eğitim Koordinatörü Kadir Sezer, "Her şey çocuklarımızın eğitimi için. Özel Altınşehir Okulları olarak 'evde kal' sloganına uyan öğrencilerimizin tatil süresince çözmeleri için okuldan alamadıkları deneme sınavlarını ve kitaplarını tüm güvenlik önlemlerini almış personelimizle evlerine teslim ettik. Biz eğitimini evlerden devam ettiren öğrencilerimiz için haftalık sistemimizi aynı okuldaki gibi devam ettiriyoruz. Her hafta bir deneme sınavına giren öğrencilerimizin alışık oldukları sistemi bozmamak adına evlerine gönderdiğimiz deneme sınavlarının yanında online sınavlar da koyduk. Bu süreçte ne velilerimizi ne de öğrencilerimizi mağdur etmeyeceğiz" dedi.

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