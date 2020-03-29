Milli parklar kapatıldı, Uludağ’da doğal yaşam böyle görüntülendi

Türkiye’nin en önemli kış ve doğa turizm merkezlerinden Uludağ Milli Parkı korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılsa da, doğal yaşam devam ediyor. Uludağ’da kış uykusundan uyanan ayı ailesi, karnını doyurmak için indiği yerleşim bölgesinde böyle görüntülendi.

Kış turizminin gözde merkezi Uludağ sık çam ormanları arasında binlerce yabani hayvana da ev sahipliği yaparken, Uludağ’da kış uykusundan uyanan ayı ailesi, aç kalınca soluğu Sarıalan’daki yerleşim biriminde aldı. Mağaralardan çıkan sevimli ayı ailesi, karların kısmen eridiği Sarıalan’a gelip aç karınlarını doyurmak için çöpleri karıştırıp yiyecek aradı. O anlar ise bir işletmeci tarafından kaydedildi. Çöp kutularını karıştıran ayıların kendisi gibi karnı acıkan rakipleri gözlerden kaçmadı. Başıboş köpekler ayıyı bir türlü rahat bırakmazken, havlayan köpeklerden rahatsız olan ayı bir süre sonra bölgeden ayrıldı.

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