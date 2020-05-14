TFF 1'inci Lig'de zirve yarışı kızışacak

<br>Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - TFF 1´inci Lig´de hem Süper Lig yarışı, hem de kümede kalma mücadelesi çekişmeli geçecek. Zirve için 7 takım iddiasını sürdürürken, kalan 6 haftada ekipler kaderlerini çizecek. Ligin ilk 2 sırasının Süper Lig vizesi alacağı ligde, sonraki 4 sıra Süper Lig şansını Play-Off´ta deneyecek.<br>Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), koronavirüs pandemisi nedeniyle ara verilen TFF 1´inci Lig´in 19 Haziran Cuma günü başlayacağını duyurdu. Ligdeki ekipler de, kendi tesislerinde kalan 6 haftanın hazırlıklarına başladı. 28 haftası geride kalan ligde şampiyonluk yarışı ile kümede kalma mücadelesi ise nefes kesecek. Süper Lig yolunda ilk 7 sıradaki ekipler iddiasını korurken, kalan maçlarda kaderlerini çizecek. Ligin kalan bölümünde maçlar, daha önce de olduğu gibi her kulüplerin bir maçı üzerinden ilerlediği takdir ise sezonun 26 Temmuz´da son bulması bekleniyor. Hafta içi oynanacak maçlar ile de bu sürenin daha da kısaltılması gündemdeki yerini koruyor.<br>AMANSIZ YARIŞ<br>TFF 1´inci Lig´de mevcut süreç Hatayspor´un liderliğinde geçiliyor. 53 puanlı Hatay temsilcisi, en yakın rakibinin 6 puan önünde şampiyonluk için ciddi bir avantaja sahip. Ancak 7´nci basamaktaki Altay da, liderin 10 puan gerisinde olmasına karşın Süper Lig iddiasını sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Erzurumspor 47 puanla 2´nci basamakta yer alırken; bir puan gerisinde Bursaspor 3´üncü sırada takibini sürdürüyor. Akabinde sıralanan Adana Demirspor ve Akhisarspor 45´er puana sahipken, 6´ncı sıradaki Fatih Karagümrük ve averajla gerisindeki Altay´ın da 43´er puanı bulunuyor.<br>ATEŞ HATTI<br>Küme düşme hattında ise, Boluspor ateş hattının yalnızca bir puan üzerinde yer alıyor. 16´ncı sıradaki Osmanlıspor 24, bir basamak üzerindeki Boluspor ise 25 puana sahip. 14´üncü sıradaki Altınordu ise 31 puanla ateş hattının 7 puan önünde nispeten daha rahat bir konumda bulunuyor. Ligin son basamağındaki Eskişehirspor, 11 puanla ligde kalma umutlarını mucizelere bırakırken; 17´nci Adanaspor da, 20 puana sahip ve ligde kalma umutlarını sürdürmek için kalan maçlarından mutlak galibiyet çıkarmak zorunda.<br>Ligin geride kalan haftalarında ise oldukça zorlu maçlar görülecek. 29´uncu haftada Altay-Akhisarspor, ilk 8 arasındaki Cesar Grup Ümraniyespor-Fatih Karagümrük maçları öne çıkıyor, aynı hafta alt sıralarda ise Boluspor-Altınordu maçı oynanacak.<br>İşte şampiyonluk adaylarının kalan maçları ve ligdeki sıralamalar;--(1) HATAYSPOR (53):<br>(13) İstanbulspor (D)<br>(11) Balıkesirspor<br>(15) Boluspor (D)<br>(10) Keçiörengücü<br>(17) Adanaspor (D)<br>(3) Bursaspor<br>--(2) BB ERZURUMSPOR (47):<br>(18) Eskişehirspor<br>(16) Osmanlspor (D)<br>(4) Adana Demirspor<br>(9) Giresunspor (D)<br>(7) Altay (D)<br>(8) CG Ümraniyespor<br>--(3) BURSASPOR (46):<br>(10) Keçiörengücü (D)<br>(17) Adanaspor<br>(9) Giresunspor (D)<br>(14) Altınordu<br>(12) EG Menemenspor<br>(1) Hatayspor<br>--(4) ADANA DEMİRSPOR (45):<br>(16) Osmanlıspor<br>(9) Giresunspor<br>(2) BB Erzurumspor (D)<br>(7) Altay<br>(9) CG Ümraniyespor (D)<br>(13) İstanbulspor<br>--(5) AKHİSARSPOR (45):<br>(7) Altay (D)<br>(8) CG Ümraniyespor<br>(13) İstanbulspor (D)<br>(11) EH Balıkesirspor<br>(15) Boluspor (D)<br>(10) Keçiörengücü<br>--(6) FATİH KARAGÜMRÜK (43):<br>(8) CG Ümraniyespor (D)<br>(13) İstanbulspor<br>(11) EH Balıkesirspor (D)<br>(15) Boluspor<br>(10) Keçiörengücü (D)<br>(17) Adanaspor<br>--(7) ALTAY (43):<br>(5) Akhisarspor<br>(18) Eskişehirspor (D)<br>(16) Osmanlıspor<br>(4) Adana Demirspor (D)<br>(2) BB Erzurumspor<br>(9) Giresunspor (D)DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL<br>2020-05-14 13:40:43<br>

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