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TFF 1'inci Lig'de zirve yarışı kızışacak

DHA

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - TFF 1´inci Lig´de hem Süper Lig yarışı, hem de kümede kalma mücadelesi çekişmeli geçecek. Zirve için 7 takım iddiasını sürdürürken, kalan 6 haftada ekipler kaderlerini çizecek. Ligin ilk 2 sırasının Süper Lig vizesi alacağı ligde, sonraki 4 sıra Süper Lig şansını Play-Off´ta deneyecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), koronavirüs pandemisi nedeniyle ara verilen TFF 1´inci Lig´in 19 Haziran Cuma günü başlayacağını duyurdu. Ligdeki ekipler de, kendi tesislerinde kalan 6 haftanın hazırlıklarına başladı. 28 haftası geride kalan ligde şampiyonluk yarışı ile kümede...

TFF 1'inci Lig'de zirve yarışı kızışacak

<br>Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - TFF 1´inci Lig´de hem Süper Lig yarışı, hem de kümede kalma mücadelesi çekişmeli geçecek. Zirve için 7 takım iddiasını sürdürürken, kalan 6 haftada ekipler kaderlerini çizecek. Ligin ilk 2 sırasının Süper Lig vizesi alacağı ligde, sonraki 4 sıra Süper Lig şansını Play-Off´ta deneyecek.<br>Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), koronavirüs pandemisi nedeniyle ara verilen TFF 1´inci Lig´in 19 Haziran Cuma günü başlayacağını duyurdu. Ligdeki ekipler de, kendi tesislerinde kalan 6 haftanın hazırlıklarına başladı. 28 haftası geride kalan ligde şampiyonluk yarışı ile kümede kalma mücadelesi ise nefes kesecek. Süper Lig yolunda ilk 7 sıradaki ekipler iddiasını korurken, kalan maçlarda kaderlerini çizecek. Ligin kalan bölümünde maçlar, daha önce de olduğu gibi her kulüplerin bir maçı üzerinden ilerlediği takdir ise sezonun 26 Temmuz´da son bulması bekleniyor. Hafta içi oynanacak maçlar ile de bu sürenin daha da kısaltılması gündemdeki yerini koruyor.<br>AMANSIZ YARIŞ<br>TFF 1´inci Lig´de mevcut süreç Hatayspor´un liderliğinde geçiliyor. 53 puanlı Hatay temsilcisi, en yakın rakibinin 6 puan önünde şampiyonluk için ciddi bir avantaja sahip. Ancak 7´nci basamaktaki Altay da, liderin 10 puan gerisinde olmasına karşın Süper Lig iddiasını sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Erzurumspor 47 puanla 2´nci basamakta yer alırken; bir puan gerisinde Bursaspor 3´üncü sırada takibini sürdürüyor. Akabinde sıralanan Adana Demirspor ve Akhisarspor 45´er puana sahipken, 6´ncı sıradaki Fatih Karagümrük ve averajla gerisindeki Altay´ın da 43´er puanı bulunuyor.<br>ATEŞ HATTI<br>Küme düşme hattında ise, Boluspor ateş hattının yalnızca bir puan üzerinde yer alıyor. 16´ncı sıradaki Osmanlıspor 24, bir basamak üzerindeki Boluspor ise 25 puana sahip. 14´üncü sıradaki Altınordu ise 31 puanla ateş hattının 7 puan önünde nispeten daha rahat bir konumda bulunuyor. Ligin son basamağındaki Eskişehirspor, 11 puanla ligde kalma umutlarını mucizelere bırakırken; 17´nci Adanaspor da, 20 puana sahip ve ligde kalma umutlarını sürdürmek için kalan maçlarından mutlak galibiyet çıkarmak zorunda.<br>Ligin geride kalan haftalarında ise oldukça zorlu maçlar görülecek. 29´uncu haftada Altay-Akhisarspor, ilk 8 arasındaki Cesar Grup Ümraniyespor-Fatih Karagümrük maçları öne çıkıyor, aynı hafta alt sıralarda ise Boluspor-Altınordu maçı oynanacak.<br>İşte şampiyonluk adaylarının kalan maçları ve ligdeki sıralamalar;--(1) HATAYSPOR (53):<br>(13) İstanbulspor (D)<br>(11) Balıkesirspor<br>(15) Boluspor (D)<br>(10) Keçiörengücü<br>(17) Adanaspor (D)<br>(3) Bursaspor<br>--(2) BB ERZURUMSPOR (47):<br>(18) Eskişehirspor<br>(16) Osmanlspor (D)<br>(4) Adana Demirspor<br>(9) Giresunspor (D)<br>(7) Altay (D)<br>(8) CG Ümraniyespor<br>--(3) BURSASPOR (46):<br>(10) Keçiörengücü (D)<br>(17) Adanaspor<br>(9) Giresunspor (D)<br>(14) Altınordu<br>(12) EG Menemenspor<br>(1) Hatayspor<br>--(4) ADANA DEMİRSPOR (45):<br>(16) Osmanlıspor<br>(9) Giresunspor<br>(2) BB Erzurumspor (D)<br>(7) Altay<br>(9) CG Ümraniyespor (D)<br>(13) İstanbulspor<br>--(5) AKHİSARSPOR (45):<br>(7) Altay (D)<br>(8) CG Ümraniyespor<br>(13) İstanbulspor (D)<br>(11) EH Balıkesirspor<br>(15) Boluspor (D)<br>(10) Keçiörengücü<br>--(6) FATİH KARAGÜMRÜK (43):<br>(8) CG Ümraniyespor (D)<br>(13) İstanbulspor<br>(11) EH Balıkesirspor (D)<br>(15) Boluspor<br>(10) Keçiörengücü (D)<br>(17) Adanaspor<br>--(7) ALTAY (43):<br>(5) Akhisarspor<br>(18) Eskişehirspor (D)<br>(16) Osmanlıspor<br>(4) Adana Demirspor (D)<br>(2) BB Erzurumspor<br>(9) Giresunspor (D)DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL<br>2020-05-14 13:40:43<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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