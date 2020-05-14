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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bursa'da örnek dayanışma

İHA

Bursa'da bir internet sitesinde korona virüs salgını nedeniyle zor günler geçiren ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek için bir kampanya başlatıldı. 50 TL'lik alışveriş karşılığında aynı değerde hazırlanan erzak paketleriyle 1001 aileye ulaşmayı amaçlayan kampanyaya Bursalılar yoğun ilgi gösterdi.

Bursa'da örnek dayanışma

Bursa'da bir internet sitesinde korona virüs salgını nedeniyle zor günler geçiren ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek için bir kampanya başlatıldı. 50 TL'lik alışveriş karşılığında aynı değerde hazırlanan erzak paketleriyle 1001 aileye ulaşmayı amaçlayan kampanyaya Bursalılar yoğun ilgi gösterdi.
Bursa'da başlatılan kampanya ile korona virüs salgını sebebiyle başlayan zor günlerde ihtiyaç sahipleri için harekete geçildi.
"bizbiriz.com.tr" sitesinde başlatılan kampanya ile Bursalılar ihtiyaç sahibi olan 1001 aileye yardım etme fırsatı buluyor. Başlatmış olan bu kampanyaya hem Bursalılar hem de diğer illerdeki vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.
"50 liralık alışverişe aynı tutarda yardım paketi"
Değişen alışveriş koşulları ve Eticaret'in artmasıyla 20182019 yılları arasında bu projeyi hayata geçirmeyi planladıklarını söyleyen Ercan Bayraktar, "Biraz gecikmeler olmuştu ama bu son korona salgınından sonra bu projeye biraz hız vererek, içecek sektöründe uzmanlaşan bir Eticaret sitesi olmak istedik. Bunun için bünyemizde olan tüm içecek markalarını bir sitede toplayarak direkt tüketiciye market fiyatları ile ulaştırmak istedik. Korona salgınından sonra gördük ki halkımızın alışveriş trendi çok değişti. Büyük market kanallarına yönelmeye başladılar. Biz de "bizbiriz.com.tr" olarak ne yapabiliriz dedik ve ihtiyacı olan insanları düşünerek 50 liralık alışveriş yapan her yeni aboneye aynı değerde, kendisine teslim edilmek üzere ya da kişinin adına teslim edilmek üzere sosyal yardım kuruluşlarına bir ramazan erzak paketi hazırladık. 1001 aile diye sembolik bir rakam koyduk ama bu rakam devam edebilir. Yani 50 liralık alışveriş karşılığında aynı tutarda bir yardım paketini istenilen yere teslim ediyoruz" dedi.
"Uygulama devam edecek"
Bayraktar, "Bu uygulamamız sadece korona sürecine ya da Ramazan ayına özel bir şey değil. Bu uygulamayı korona süreci ya da Ramazan'dan sonra da hep devam ettirmek istiyoruz. Bugün 1001 aileye erzak paketi yardımımız olacak, daha sonra farklı kampanyalar yapacağız. Nihai tüketiciye ulaşabilmek için veya hem sosyal yardım olgusunu bir kenarda tutarak hem de ticari anlamda daha çok kişiye ulaşabilmek için Ramazan'dan sonra çeşitli aktivitelerimiz sitemizde olacak. İçecek ürünleri yükte ağır pahada hafif bir ürün. Bunun hem lojistiği hem de markete gittiğinizde taşıması zor. Biz halkımıza bu siteyi hizmet olarak sunduk ve bunu devam ettirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.
"Biz hepimiz biriz"
Bayraktar, "Siteyi ilk kurduğumuzda tanıtımlara tam olarak başlamamıştık ve abone sayımız azdı. Fakat sosyal yardımlaşmayı ön plana çıkardığımızda, Bursa halkı çok ilgi gösterdi. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Kendi çevremiz, tanıtımlarımız ve insanların birbirine önermesiyle çok ciddi bir talep oldu. Sadece Bursa'dan değil diğer illerden de ihtiyacı olan aileler bize ulaştı. Kimseyi kırmadan ihtiyacı olanlara yardım etmek istiyoruz ve bu olguyu insanların duyarlılığı ile devam ettirmek istiyoruz. Toplumda "Biz hepimiz biriz"diyoruz. Hem evde kalalım hem ihtiyacı olan insanları düşünerek, imkanı olanların belediye, valilik ya da vefa gruplarıyla herkesi destek olmaya çağırıyorum. Çünkü biz Türkler olarak zor zamanlarda birbirimizi yalnız bırakmıyoruz, birleşiyoruz. Umarım herkes elinden geldiği kadar yardım eder ve bu olgumuzu yaşatırız" ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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