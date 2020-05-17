Köylünün marulu tarlada çürüdü Üretici sokağa çıkma kısıtlamasında evlere satış izni istiyor

Bursa'da tarlasına ektiği marullara sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle müşteri bulamayan üreticilerin marulları tarlada çürüdü.

Kestel ilçesinin Dudaklı köyünde ektikleri yüzlerce dönüm marulu hasat etmeye hazırlanan çiftçiler uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle yetiştirdiği marulların vatandaşlara ulaşamaması sebebiyle ürünleri tarlada kalarak ziyan oldu. Tarlasına ektiği 45 bin adet marulu talep olmadığı için toplayamayan İlyas Gümüş, çürüyen marullarını traktörle sürmeye hazırlanıyor. Çiftçiler yetkililerden ekmekçiler gibi özel izinle evlere satış yapma izni istiyor. Bu şekilde vatandaşlar sebze ve meyveye ucuz fiyata ulaşırken, çiftçiler de bin bir zahmetle ekip büyüttüğü ürünlerin zayi olmayacağını söylüyor.

Ürünleri tarlada çürüyen İlyas Gümüş, "Ben bilgisayar mühendisiyim ama babamın mesleği olan çiftçiliği tercih ettim. Ektiğimiz marullar sokağa çıkma kısıtlamasında hasat edemediğimiz için tarlada kaldı. Marullar vatandaşa ulaşamadığı için ürünlerimiz çürüyor. Benim bir tarlamda 45 bin adet marul çürüdü. Biz çiftçiler olarak yetkililerden ekmek dağıtıcıları gibi sokağa çıkma kısıtlamasında izin istiyoruz. Ürünlerimizi vatandaşın ayağına götürelim tarlada çürümesin. Ürünler tarlada çürüyünce fiyatların artmasına sebep oluyor" dedi.

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