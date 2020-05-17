Polisin ihtarına uymayarak kaçan 3 kişiye, 15 bin TL ceza

<br>Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA)BURSA´da sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimlerde polisin `dur´ ihtarına uymayarak, kaçmaya çalışan otomobildeki 3 kişiye, toplamda 15 bin 750 TL ceza kesildi.<br>İnegöl ilçesi Bursa-Ankara karayolunda koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağında denetimlerini artıran polis ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Polisin `dur´ ihtarına uymayan 16 KFM 28 plakalı otomobil sürücüsü, kaçmaya başladı. Ekipler ile şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı. Otomobil ile polisten kaçamayacaklarını anlayan 3 kişi, araçtan inerek, koşmaya başladı. Polis, Orhaniye Mahallesi Hacı Etem Sokak´ta şüpheliler Halil İbrahim K., Ali S. ve Halil K.´yi yakaladı. Otomobilde inceleme yapan ekipler, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Sürücü Halil K.´ye sokağa çıkma yasağına uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 TL, Halil İbrahin K. ve Ali S.´ye sokağa çıkma yasağına uymadıkları ve 20 yaş altında oldukları sebebiyle 6 bin 300´er TL olmak üzere toplamda 15 bin 750 TL ceza kesildi. <br> DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-05-17 11:02:44<br>
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