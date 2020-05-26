Şehir Hastanesi hattında ihaleye doğru

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa trafiğine nefes aldıracak iki önemli protokole imza attı. Emek Şehir Hastanesi Raylı Sistem Hattı’nın, yapımı üstlenen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına devri ile ilgili protokol imzalanırken, Demirtaş OSB’nin Çevre Yolu’nda bağlanmasıyla ilgili protokol de Büyükşehir ve Karayolları arasında imzalandı.

Bakanlar Kurulu’nun, “Şehir içi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kararına”, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın EmekYHTŞehir Hastanesi Uzatma Hattı da eklenmişti. Bu kararın 25 Şubat’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak Resmi Gazetede yayımlanmasının ardından Bursa Ankara arasındaki trafik de hızlandı. Son olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı imzalanan protokolle, EmekŞehir Hastanesi Hafif Raylı Sistem Hattı, imalat işlemleri için Bakanlığa devredilmiş oldu. İmzalanan protokole göre Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, projenin ihaleye çıkabilmesi için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’ndan ödeneğini temin ederek yetki alacak. İhalenin yapılıp, tüm imalat süreci tamamlandıktan sonra hattı Büyükşehir Belediyesi’ne devredecek olan Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, raylı sistem araçlarının teminini de sağlayacak.

İhale Haziran’da

Bünyesindeki 6 farklı hastanede toplam bin 355 yatak kapasitesi bulunan Bursa Şehir Hastanesi’nin açıldığı günden bu yana çok güzel hizmetler verdiğini hatırlatan Başkan Aktaş, hastaneye alternatif ulaşım yolları konusunda çalıştıklarını söyledi. Bursa’nın hızla gelişen bir şehir olduğunu ve bu gelişmeyle ortaya çıkan trafik ve ulaşım başta olmak üzere çeşitli problemleri bertaraf etmek için hem Büyükşehir Belediyemizin hem de devletimizin, farklı bakanlıklarımızın imkanlarını kullanmaya çalışıyoruz. Emet Şehir Hastanesi Raylı Sistem Hattı da bu projelerden biri. İnşallah bir aksilik olmazsa Haziran ayı gibi ihalesi gerçekleşecek. Yaptığımız bu protokol da bununla alakalı. Bu devir protokolüyle Bakanlığımız tüm iş ve işlemleri gerçekleştirecek. Nasip olursa da Bursa’da ilk kez Bakanlık marifetiyle yapılmış bir raylı sistem hattı olacak” dedi.

DOSAB bağlantısı Karayolları’nda

Başkan Aktaş, Bursa trafiğine nefes aldıracak ikinci önemli protokolü ise Karayolları Bölge Müdürlüğü ile imzalandıklarını söyledi. Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nin çok aktif bir OSB olduğunu, ancak trafik anlamında şehre verdiği bir yük bulunduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Daha önce ifade ettiğimiz Demirtaş OSB’nin Çevre Yoluna bağlantısıyla alakalı bir hat üzerinde çalışıyorduk. Bu hatla ilgili de Karayolları Bölge Müdürlüğümüzle bir protokol yaptık. Biz kamulaştırma ve peyzaj çalışmalarını yapacağız. Yapımla alakalı diğer tüm konular Karayolları Bölge Müdürlüğümüze ait olacak. İnşallah bu iki çalışma bittiğinde Bursa trafiğindeki yükün azaltılması adına iki farklı konu gibi gözükse iki önemli hamle olacak. Bu imzaların Bursa’mıza hayırlı olmasını diliyorum. Destek ve katkıları nedeniyle Ulaştırma Bakanımız Adil Karaismailoğlu’na, milletvekillerimize ve beraberinde ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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