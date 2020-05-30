Taksi şoförü evinde ölü bulundu 

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<br>Kazım BULUT/GEMLİK(Bursa), (DHA)BURSA'nın Gemlik ilçesinde taksi şoförü olduğu öğrenilen Nejat Kadri Erkmen (66), evinde ölü bulundu.<br>İstiklal Caddesi´ndeki Cenkçiler Apartmanı´ndan oturanlar, Nejat Kadri Erkmen´in dairesinden kötü kokular geldiğini fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Erkmen´in cansız bedeniyle karşılaştı. Taksi şoförü olduğu öğrenilen Erkmen´in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından kesim ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Morgu´na kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT<br>2020-05-30 16:10:40<br>

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