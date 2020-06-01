Sıfır otomobiller etrafa saçıldı Tırın üzerindeki otomobiller düştü, otoyol trafiği kitlendi

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Bursa’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil taşıyan tır yan yattı. Tırın üzerindeki sıfır otomobiller otobana saçılırken, trafikte uzun kuyruklar oluştu.

Kaza, İstanbul İzmir otobanı çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikadan yüklediği otomobilleri taşıyan tırın şoförü Ş.Y., otoban çıkışında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yan yatan tırın üzerindeki otomobillerden üçü yola düştü. Yan yatan tırın dorsesindeki 2 otomobilde de hasar meydana geldi. Kazanın yaşandığı anda yolda başka araç olmaması faciayı önledi.

Tır şoförü Ş.Y., ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, otoyolda uzun kuyruklar oluştu. Hasar görmeyen araçlar başka bir tıra aktarılırken, yola düşen otomobiller ise vinç marifetiyle kaldırıldı. Otoyol trafiğini kitleyen kazada can kaybı yaşanmazken, 5 otomobil kullanılmaz hale geldi.

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