TOFAŞ'ta Orhun Ene'nin sözleşmesi uzatıldı

<br>Gürkan DURAL / BURSA,(DHA) TOFAŞ Basketbol Takımı´nda, kulüpte 5'inci yılını tamamlayan başantrenör Orhun Ene´nin sözleşmesi uzatıldı. Mavi-yeşillilerin Koç Ene ile olan birlikteliği 6'ncı sezonda da devam edecek.<br>Koronavirüs (COVID-19) pandemisi tedbirleri gereği Türkiye liglerinde ve Avrupa kupalarında 2019-2020 sezonunun sonlandırılmasının ardından TOFAŞ Spor Kulübü´nde yeni dönem hazırlıkları başladı. 2020-2021 sezonu yapılanması kapsamında mavi-yeşilliler ilk olarak, 5 yıllık kontratı sona eren A Takım Başantrenörü Orhun Ene ile yeniden anlaşmaya vardı. Bursa ekibinin Koç Orhun Ene ile olan bu istikrarlı birlikteliği kulüp planlamaları doğrultusunda 6'ncı sezonda da devam edecek.<br>TOFAŞ Basketbol Takımı, Orhun Ene´nin teknik patronluğundaki 5 yılda önemli başarılara imza atarken, Ene idaresindeki ilk yıl olan 2015-2016 sezonunda Federasyon Kupası şampiyonluğu ve Türkiye Basketbol Ligi şampiyonluğu yaşayarak Basketbol Süper Ligi´ne yükselen TOFAŞ, 2016-2017 sezonunda ise BSL´de play-off´a kalmayı başararak Avrupa kupalarına katılma hakkı kazandı. Kulüp tarihinin en iyi sezon başlangıcı olan (üst üste 10 galibiyet) 2017-2018 sezonunu Erkekler Türkiye Kupası finalisti ve Basketbol Süper Ligi play-off finalisti olarak tamamlayan mavi-yeşilliler, 2018-2019 sezonunu ise Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalisti olarak noktalamıştı.<br>Orhun Ene idaresinde 2019-2020 sezonunda da başarılı sonuçlara imza atan TOFAŞ, 7Days Eurocup´taki 3'üncü sezonunda önce son 16´ya ardından son 8´e kalmayı başardı. Bu kupada tarihinde ilk kez çeyrek final oynamaya hazırlanan TOFAŞ Basketbol Takımı´nın bu serüveni, ülkemizde ve dünyada etkisi halen devam eden koronavirüs salgını nedeniyle basketbolda sezonun sona erdirilmesiyle yarıda kaldı. TOFAŞ, Basketbol Süper Ligi´nde ise yarıda kalan sezonda normal sezonun tamamlanmasına 7 hafta kala 5'inci sırada bulunuyordu.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL<br>2020-06-01 17:41:19<br>
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