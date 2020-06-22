Bursa için meteorolojiden yarın da 'sarı' uyarı geldi

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Bursa'da kuvvetli yağış beklendiğini açıklayan Meteoroloji, yarın saat 07.00'den 20.00'e kadar 'sarı' uyarı yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yerel olarak kuvvetli (2150 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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