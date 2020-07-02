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Bursa'da 4 ev alevlere teslim oldu, 2 itfaiye eri zehirlendi Kimi vatandaş yardıma koşarken, kimi ise sosyal mesafeyi unutup seyre daldı

İHA

Bursa'da bir barakada çıkan yangın 4 evi küle çevirdi. Yükselen alevler vatandaşları sokağa dökerken, dumandan zehirlenen 2 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da 4 ev alevlere teslim oldu, 2 itfaiye eri zehirlendi Kimi vatandaş yardıma koşarken, kimi ise sosyal mesafeyi unutup seyre daldı

Bursa’da bir barakada çıkan yangın 4 evi küle çevirdi. Yükselen alevler vatandaşları sokağa dökerken, dumandan zehirlenen 2 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.
Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Yenikent Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağaçların arasında bulunan bir baraka alev aldı. Rüzgarın da etkisiyle alevler barakanın bitişiğindeki 2 binaya sıçradı. Kısa sürede binaların çatısı ve duvarlarındaki yalıtım köpükleri alev aldı. Bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesine ait 6 itfaiye ekibi 12 itfaiye eri sevk edildi. Polis ekiplerinin geniş güvenlik tedbiri aldığı yangın 4 saatte söndürüldü.
2 itfaiye eri hastanelik oldu
Alevlere canla başla müdahale eden itfaiye erleri kısa sürede evin içine kadar giren alevleri söndürmek için gayret sarf etti. Havanın sıcak ve rüzgarlı olması sebebiyle 2 itfaiye eri dumandan etkilendi. İlk müdahaleyi arkadaşlarının yaptığı itfaiye erleri daha sonra 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kimi yardım etti, kimi sosyal mesafeyi hiçe saydı
Alevlerin yükselmesiyle sokağa dökülen mahalle sakinleri itfaiye erlerine yardım etti. Kimi hortumun ucundan tuttu, kimi soğutulan malzemeleri ayak altından kaldırdı. Ancak polis ekiplerinin bütün ikazlarına rağmen bazı vatandaşlar ise sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak yangını seyre daldı. Yangın tamamen söndürülürken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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